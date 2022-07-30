سلطان الفلاحي لـ«البيان»: سيتي لن ينسحب من «الهواة»

المصدر: دبي - محمد فضل

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أعلن سلطان حارب الفلاحي، رئيس مجلس إدارة نادي سيتي، أن الفريق لن ينسحب من مسابقة أندية الدرجة الأولى «الهواة»، مشيراً إلى أن الانسحاب أو الاستسلام ليس وارداً في قاموس إدارة النادي الذي سيقوم بمواصلة اللعب في المسابقة رغم الظروف الحالية (الصعبة)، التي يعاني منها، وقال في تصريح لـ«البيان»: سيتي لا يزال في انتظار الدعم الذي وعد به من قبل اتحاد الكرة أسوة ببعض الأندية التي تتلقى دعماً شهرياً، مشيراً إلى أن ناديه يسير أموره بالدعم الشخصي، من أجل استمراريته في مسابقة دوري الدرجة الأولى، لافتاً إلى أن الصرف على النادي بأكمله ليس بالشيء السهل، خصوصاً وأن الفريق الأول يخوض مبارياته في دوري الدرجة الأولى، وتمكنا في السنة الأولى من تسيير الأمور رغم المعاناة الكبيرة.

وألمح إلى أن الصرف على مباراة واحدة يكلف مبلغاً كبيراً، فضلاً عن تأجيرهم ملعباً أسبوعياً لإقامة المباراة في وقت لا يزال فيه سيتي لا يمتلك ملعباً باسمه، وأتمنى أن تكون هناك حلول لهذه المعضلات.

هموم

وأعرب الفلاحي عن أمله في أن تزول هذه الهموم ويتمكن النادي من تسيير أموره مع تلقيه الدعم، الذي سيحل جزءاً من المشكلة، وليس كلها بالتأكيد، وقال: «متفائل بتغير الأمور إلى الأفضل مستقبلاً»، منوهاً بأن سيتي ينوي تشكيل مجلس إدارة جديد سيعلن عنه قريباً، إلى جانب التعاقد مع طاقم تدريبي جديد وطني سيتم الكشف عنه في حينه.

تسويق

وعرج الفلاحي على مسألة تسويق مسابقة دوري الدرجة الأولى والترويج لها تلفزيوناً، طارحاً بعض الحلول لاتحاد الكرة بضرورة البحث عن شركات رعاية تبث إعلاناتها عبر القنوات الرياضية المحلية إلى جانب نقل المباريات تلفزيونياً في أيام تخالف الأيام التي تقام فيها مباريات دوري أدنوك للمحترفين لضمان مشاهدة عالية، إلى جانب منح القنوات الفضائية مساحة جيدة لبث مباريات دوري الدرجة الأولى دون الارتباط بأي مسابقة أخرى.

تأسيس ووصافة

ويعتبر سيتي أحد فرق دوري الدرجة الأولى الذي تم تأسيسه قبل 3 أعوام، وتمكن قبل موسمين من الصعود إلى دوري الدرجة الأولى بعد احتلاله وصافة الترتيب خلف غلف إف سي بطل دوري الدرجة الثانية موسم 2020 - 2021.

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