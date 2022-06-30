بدر الدين الإدريسي لـ « البيان »: هدفي تحقيق إنجاز مع العربي في «الأولى»

المصدر: أم القيوين – محمد فضل

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أشاد المغربي بدر الدين الإدريسي، مدرب العربي بأم القيوين، بحفاوة وحرارة الاستقبال الذي وجده من قبل إدارة النادي في أعقاب توقيع عقد توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم لموسم كروي قابل للتجديد، مؤكداً أن النادي العربي يمتاز بمنشآت جيدة ستسهل من مهمته الجديدة، إضافة إلى أن مجلس إدارة النادي برئاسة ناصر سعيد التلاي يبذل جهوداً مقدرة من أجل التطوير ووضع الفريق الأول في المقدمة، مؤكداً أن هدفه الوحيد تحقيق إنجاز مع العربي في «الأولى»، وأضاف: أعتقد أن التجهيزات للموسم الجديد ستكون من طراز عال في قلعة ممثل إمارة أم القيوين، وهو الأمر الذي سيسهل من مهمتنا كثيراً.

ورفض الإدريسي في تصريح لـ«البيان»، أن يكون قبوله لتدريب فرق العربي خطوة للوراء أو ينقص من مسيرته التدريبية بعد أن أشرف من قبل على فريق الظفرة في دوري أدنوك للمحترفين، وقام بتثبيت أقدام فارس الغربية في دوري الكبار لينتقل إلى تدريب العربي أحد فرق دوري الهواة، مشيراً إلى أنه في عالم الاحتراف لا يوجد فريق كبير وآخر أقل منه، كما أن المدرب كذلك لا فرق عنده أن يكون في المحترفين أو في الدوري الذي يليه طالما أنه ارتبط بعقد مع النادي المعني.

إمكانات

وذكر الإدريسي بأن خبراته وإمكاناته ستكون حكراً لفريقه الجديد، موجهاً الشكر إلى إدارة الظفرة التي وضعت ثقتها فيه عقب رحيل المدرب السابق وبفضل الله وجهود مجلس الإدارة وشركة الكرة استطاع أن يثبيت أقدام فارس الظفرة مع كبار دوري الأضواء والشهرة، وهذا في حد ذاته تاريخ يحسب له كمدرب وللنادي الذي بقى لـ11 عاماً متتالية في دوري المحترفين، كما تمنى التوفيق للمدرب الذي سيقود مسيرة الظفرة من بعده، لا سيما وأن الظفرة بمثابة بيتي الثاني.

وتمنى الإدريسي بأن يتمكن من تصحيح الأخطاء وينجح في إعادة البسمة لشفاه جماهير إمارة أم القيوين، موضحاً أنه اجتمع بإدارة النادي وتم تحديد الخيارات المتاحة، وكذلك التواصل مع بعض اللاعبين بغية الانضمام الى صفوف الفريق، وحال اكتملت المفاوضات مع اللاعبين المعنيين سيتم إعلان الأسماء لأجهزة الاعلام، كما سيكون هناك استقرار على بعض أسماء اللاعبين الحاليين، وتابع: سأحاول بذل قصارى جهدي مع العربي وتقديم موسم استثنائي، وذلك عندما يحين موعد دوري الدرجة الأولى سبتمبر المقبل، وسنطمح الى الأفضل دائماً مستعينين بتواجد جماهير النادي، والتي ضربت أروع الأمثال خلال الموسم الماضي وكانت بمثابة اللاعب رقم 12.

أسود الأطلسي

كذلك أشاد الادريسي بأداء منتخب بلاده المغرب والذي أشار إلى أنه تأهل عن جدارة واستحقاق لمونديال قطر 2022، مسيراً إلى أن أسود الأطلسي يثبتون في كل يوم تألقهم وتفوقهم بالرغم من صعوبة المجموعة السابعة والتي تضم إلى جانب المغرب كلاً من: بلجيكا وكرواتيا وكندا، وأتوقع أن تكون المنافسة قوية، لكن منتخبنا المغربي دائماً ما يظهر معدنه عندما يقع في مثل هذه المجموعات، مبيناً أن قوة بلجيكا المرشح الأول لخطف أولى بطاقات هذه المجموعة، كما تعتبر كرواتيا أيضاً من المنتخبات القوية في أوروبا ويستحوذ مدرب كرواتيا زلاتكو على مجموعة طيبة من اللاعبين الذين يلعبون في كبريات الدوريات الأوروبية، وبالطبع لا نغفل قوة المنتخب الكندي العائد للمشاركة في المونديال بعد سنوات طويلة.

وفيما يتعلق باستبعاد مواطنه حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي من قائمة المنتخب على يد المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش المدير الفني للمنتخب، قال الإدريسي: منتخب المغرب دائماً بمن حضر وربما تكون هناك أمور فنية لا يود الخوض فيها، لكن أعود وأقول بأن أي لاعب يرتدي شعار المنتخب سيقوم بتمثيل الوطن خير تمثيل وشرف لكل لاعب التواجد في أكبر محفل كروي عالمي في مونديال قطر 2022، وشخصياً متفائل بتجاوز المغرب لعقبة المجموعات والذهاب بعيداً في المونديال، وأتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية في كأس العالم.

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