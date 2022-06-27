فهد الدبل لـ«البيان»: لا تتجاهلوا المدرب المواطن

المصدر: مسافي - محمد فضل

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أكد المدرب الوطني فهد بن عبود الدبل المدير الفني لفريق مسافي، وأصغر مدرب في دوري الهواة «34 عاماً»، حاجة المنتخبات إلى وضع استراتيجية طويلة المدى حتى تعود إلى منصات التتويج وتحقيق الإنجازات كما كان يحدث في السابق، وقال: يجب الاستفادة من تجارب بعض المنتخبات في آسيا كاليابان وكوريا الجنوبية وهي التي لم تغب عن كبرى البطولات على غرار كأس العالم وكأس أمم آسيا.

وضم فهد الدبل صوته إلى المطالبين بتعميم تجربة تعيين المدرب المواطن في دوري «الهواة» على مستوى أندية الرديف إلى جانب وضعهم على مقربة من مدربي أندية المحترفين بحيث يمكن الاستعانة بهم كمساعدين للمدربين الأجانب أو تعينهم كمدرب أول كما حدث من قبل مع عدد من المدربين بعد إشراف عبد العزيز العنبري على تدريب الشارقة قبل موسم وتعيينه قبل أيام مدرباً لخورفكان، وتولى مهدي علي تدريب فريق شباب الأهلي لعدة مواسم، وسالم ربيع تدريب الوصل والنصر في فترة سابقة، وقال: وجود المدرب المواطن في دوري الأولى استحقاق وليس منحة

وذكر فهد الدبل أن المدرب الوطني يعتبر الأدرى بخبايا الأمور ودائماً ما يكون أقرب للاعبين ويعرف احتياجاتهم ويحل مشاكلهم بالتعاون مع مجلس الإدارة.

الأكفأ

وأكد فهد الدبل أنه يدين بالفضل للمدرب البرازيلي لويس ألبرتو والذي أشرف على تدريبه في منتخب الناشئين وقال: لا أنسى الخبير المصري الدكتور طه إسماعيل والذي يعتبر من أكفأ المدربين العرب، كما أذكر المدرب المواطن بدر صلاح والذي كان قدوة لنا واستفدنا كثيراً من خبراته.

أجواء

وفيما يتعلق بفريق مسافي قال: الأجواء في نادي مسافي تساعد على التميز فضلاً عن التفاهم الكبير بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة برئاسة سعيد حمود المحرزي، وهذه الأجواء شجعتني على تجديد العقد مع «فرسان مسافي» وأتمنى أن أحقق حلم الجماهير بالصعود إلى دوري المحترفين وأن أكون عند حسن ظن الجميع.

الأصغر

يعتبر المدرب الوطني فهد بن عبود وأصغر مدرب في دوري الهواة ويبلغ عمره 34 عاماً، وهو حاصل على رخصة التدريب (A) ويرغب في نيل شهادة (برو)، كما لعب لأندية خورفكان وكلباء ودبا الفجيرة وارتدى ألوان منتخبات الناشئين والشباب وأسهم في صعود منتخب الشباب موسم 97 لنهائيات كأس العالم بماليزيا.

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