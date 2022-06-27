خليفة الجرمن: تقليص عدد اللاعبين يطور كرة الإمارات

المصدر: حوار ـ ياسر قاسم

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أكد خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أن تقليص قوائم اللاعبين يساعد كثيراً في رفع مستوى كرة الإمارات من خلال انتقاء أفضل العناصر، يعد تجديد قائمة كل فريق بـ30 لاعباً ثم التدرج لاحقاً إلى 25 لاعباً، وتناول الجرمن في حوار خاص مع «البيان» ظروف الموسم الكروي عموماً ونتائج «البرتقالي» خصوصاً والتعاقدات مع اللاعبين المحترفين «أجانب ومواطنين»، وطريقة الاختيارات في ظل حالة الاستقرار بالنادي التي تعود لروح الفريق الواحد والتي انعكست على مستوى الفريق ونتائجه في دوري أدنوك للمحترفين، وأشار إلى تحديد سقف للتعاقدات لا يتناسب مع الاحتراف وأكد خيارات ضم اللاعبين المواطنين محدودة.

دعم

وأكد الجرمن في بداية حديثه أن الدعم والاهتمام الذي يجده نادي عجمان، من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، انعكس إيجاباً على حالة الاستقرار التي يعيشها النادي ومن بينها المشاركة القوية في دوري المحترفين للموسم الخامس على التوالي والذي أنهى فيه عجمان مشاركته في المركز السابع، وانعكس ذلك في العمل بروح الفريق الواحد في مجلس الإدارة وجميع العاملين في النادي، وأشار إلى أن استمرار مجلس الإدارة للعام 12 على التوالي، أثمرت عن خبرات ثرية تم تسخيرها لمصلحة النادي ونجح فريق الكرة خلال هذه الفترة في الفوز ببطولة دوري الدرجة الأولى مرتين، وحالياً يواصل موسمه السادس على التوالي، إضافة إلى إحراز عجمان كأس المحترفين للمرة الأولى في تاريخه.

عدد اللاعبين

وأوضح الجرمن، أن هناك عوامل عديدة من شأنها تسهم في تطور كرة القدم الإماراتية، ومن بينها تقليص قوائم الفرق مثلما يحدث هذا الموسم بتخفيض العدد إلى 30 لاعباً ثم إلى 25 لاعباً الموسم بعد المقبل، وقال: هذا هو الطريق الأمثل لتوفير أفضل العناصر من اللاعبين سواء على مستوى المحترفين الأجانب أو المواطنين ويستفيد من ذلك المنتخبات حيث يكون الاختيار دقيقاً من جانب الأندية كما يقوي المنافسة بين اللاعبين أنفسهم ويمنحهم فرصة الانتقال للعب في النادي المناسب ويزيد الخيارات في سوق اللاعبين بعد نهاية كل موسم وتستفيد من ذلك جميع الفرق وليس فريق بعينه.

سر التعاقدات

وتحدث الجرمن عن الطريقة التي ينتهجها ناديه في التعاقد مع اللاعبين حتى أضحى من الأندية المميزة في هذا الملف، وقال: إدارة النادي تحرص مع الجهاز الفني على المتابعة بدقة للاعبين بمختلف الأندية وليس فقط الاكتفاء بـ«مقاطع فيديو» أو اختيارات وكلاء اللاعبين أو الإحصائيات المتوفرة عن كل لاعب، وكل هذه الآليات في الاختيار مطلوبة ولكن لابد من وجود رؤية فنية للمدرب ومتابعة دقيقة من الإدارة للتأكد من تفاصيل مهمة وبعدها يكون الاختيار حسب الحاجة ووفقاً لقدرة اللاعب على تقديم الإضافة النوعية.

وأضاف: تحديد سقف التعاقدات مع اللاعبين أمر غير مجدٍ في عالم الاحتراف، والأفضل منه الاهتمام بمعايير الاختيار التي تساعد النادي في تقييم اللاعب بما يناسب مستواه وفي نفس الوقت التكيف مع الميزانيات، مشيراً إلى أن ناديه يحرص بدقة على ذلك.

الإعارات والشباب

ورد الجرمن على اعتماد فريق عجمان بشكل كبير على اللاعبين المعارين في ملف تعاقداته مع المواطنين، وقال: الإعارات جزء من آليات التعاقدات مع اللاعبين لسد حاجة الفريق في بعض المراكز، عجمان لا يعتمد على الإعارات فقط، وفي الموسم الماضي تم استعارة 3 لاعبين فقط من شباب الأهلي وتم تمديد الإعارة للاعب عبد الله سليمان»، ينتظر النادي موافقة شباب الأهلي على تمديد الإعارة للاعبين لياندرو وسعيد جاسم، وعجمان تربطه علاقة وطيدة مع شباب الأهلي ويقدر التعاون الممتد معه.

وأوضح أن عجمان لديه خطة طموحة للاستفادة من لاعبيه أبناء النادي في فريق الرديف الذين تدرجوا عبر المراحل السنية، لا سيما وفريق الرديف حقق أفضل نتائجه وقدم مستوى مميزاً في الموسم الماضي أهله ليكون رابع الترتيب، ومن بين العناصر الشابة المدافع عبد الله راكان العائد من إعارة من نادي الشارقة وشقيقه عبد الرحمن راكان الذي تعافى من الإصابة.

منافسة قوية

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي عجمان على أن الموسم الماضي شهد تنافساً قوياً في دوري أدنوك للمحترفين برغم حسم العين للقب قبل 3 جولات من نهاية الدوري، حيث كانت المنافسة على البقاء حتى آخر دقيقة من الدوري، وهذا يؤكد أن رحلة البقاء في الدوري كانت أصعب كثيراً من الفوز باللقب، وأشار إلى أن مقومات الفوز ببطولة الدوري تحتاج لعوامل كثيرة تتوفر حالياً في 5 فرق هي العين وشباب الأهلي والجزيرة والوحدة والشارقة وربما يدخل فريق بينهم كما حدث الموسم قبل الماضي لبني ياس الذي حل وصيفاً، وتوقع استمرار المنافسة للفوز باللقب بين هذه الفرق لـ3 مواسم قادمة على الأقل، بينما ستكون المنافسة على البقاء قوية كما يحدث في كل موسم ولا مجال لتوقع شيء مهما كانت النتائج أثناء المنافسة.

المحافظة على الأجانب

وأوضح الجرمن أن المستوى الذي قدمه فريقه والنتائج التي حققها كانت مؤشراً للمحافظة على العمود الفقري للمحترفين الأجانب، حيث حرصت الإدارة مع الجهاز الفني على استمرار المحترفين الثلاثة الذين أنهوا مشوار الموسم الماضي وهم المهاجم المغربي وليد أزارو والمدافع السلوفيني ميرال، زيادة على استمرار عقد التونسي فراس بالعربي الممتد حتى 2024، وسيكون البحريني علي مدن رابع المحترفين الأجانب على أن يستكمل الملف بالتعاقد مع مهاجم أجنبي مكان بوبكر تراولي الذي تم انتقاله منذ منتصف الموسم الماضي للدوري السويدي.

غوران

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي عجمان: الاستقرار امتد لتمديد التعاقد مع المدرب الصربي غوران نظير ما قدمه الفريق، خاصة وأن غوران صاحب مشوار ناجح في كرة الإمارات، مشيراً إلى أن غوران من المدربين أصحاب الكفاءة ووجد الاستقرار الكامل في النادي، مشيراً إلى أن التجارب في نادي عجمان تؤكد الحرص على بقاء المدرب وعدم التعجل في تقييمه، وانعكس ذلك في فترات طويلة يقضيها بعض المدربين كما حدث في السابق لكثير من المدربين من بينهم عبد الوهاب عبد القادر وأيمن الرمادي، وقناعاتنا كبيرة بتأثير المدرب على النتائج التي يحققها الفريق.

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