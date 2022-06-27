طارق الحضيري لـ « البيان»: انتظروا الحمرية في دوري المحترفين

المصدر: الحمرية – محمد فضل

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أكد المدرب الإنجليزي من أصل تونسي طارق الحضيري، مدرب فريق الحمرية والمدرب السابق لفريق البطائح، الذي قاده إلى تحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، أن أهدافه واضحة مع الحمرية الذي ينافس في كل موسم على الصعود والترشح لدوري المحترفين، لكن الحلم لم يتحقق، ولم يحالف الفريق الحظ، رغم وجوده المستمر مع الأربعة الكبار في دور الدرجة الأولى، وقال لـ «البيان»: تفكير أي نادٍ في الصعود يلزمه عمل كبير إلى جانب تضافر الجهود بين كل منتسبي النادي بداية من مجلس الإدارة مروراً بالجهاز الفني واللاعبين والجماهير إلى جانب التخطيط والانضباط وانتداب اللاعبين القادرين على إعطاء إضافة للفريق وخلق الأجواء المناسبة منذ البداية إلى جانب العمل الجاد، وإذا توافرت هذه المعطيات فسيكون الفريق منافساً قوياً على الصعود لكن الحلم يتطلب تجهيزات من مستوى عالٍ.

تعاقدات

وأكد الحضيري أن إدارة الحمرية والجهاز الفني تبحث حالياً انتداب بعض اللاعبين الذين يمكن أن يحققوا الإضافة المطلوبة ويقودوا الفريق إلى تحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين لأول مرة في تاريخ النادي، وقال: الدعم الموجه من حكومة الشارقة لمختلف الأندية والمتابعة المستمرة من مجلس الشارقة يضع المسؤولية على عاتقنا في اقتفاء أثر فريق البطائح الذي تمكن وفي وقت وجيز من الوصول إلى هدفة بالصعود في إنجاز غير مسبوق على مستوى الأندية في الدولة، إذ تأهل إلى المحترفين بعد 3 سنوات فقط من تكوين فريق لكرة القدم.

دوري صعب

وذكر أن دوري «الهواة» والذي ينطلق في سبتمبر المقبل يتوقع أن يكون صعباً لوجود أندية كبيرة على رأسها الإمارات والعروبة الهابطين من دوري المحترفين إلى جانب العربي ودبا الحصن وحتا والفجيرة وبقية الأندية التي تحاول إحداث مفاجأة، وستكون الحظوظ متساوية والفريق الذي يخطط ويعمل بجدية منذ انطلاقة الموسم، يضمن الصعود مع نهاية البطولة، وقال: الحمرية من الفرق المجتهدة ونعمل حسب إمكانات وميزانية الفريق وسنحاول إبرام عقود مع لاعبين مميزين.

نسور قرطاج

وتناول طارق الحضيري، مشاركة منتخب تونس في مونديال 2022، ووصف مجموعته «الرابعة» بالصعبة، حيث يواجه منتخبات فرنسا، بطل العالم، والدنمارك وأستراليا وكلها تضم عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين والمشاركين في أكبر الدوريات العالمية مثل الإنجليزي والإيطالي والإسباني والألماني والفرنسي مما يعني أن «نسور قرطاج» أمامهم مباريات من طراز عالٍ، وقال: منتخب تونس يضم لاعبين محترفين في أوروبا ويسعى الجهاز الفني بقيادة جلال قادري للاستفادة من النتائج الجيدة التي يحققها المنتخب في المباريات الأخيرة، وكان آخرها الفوز بلقب دورة اليابان بعد أداء مشرف.

وأضاف: أنا متفائل بعبور تونس إلى الدور الثاني للمونديال رغم صعوبة المهمة ونعرف منتخبنا جيداً من خلال الأجواء الممتازة حالياً وتوفير الرابطة التونسية كل العوامل للاعبين والجهازين الفني والإداري.

واختتم قائلاً: المنتخب التونسي قادر على إحداث مفاجأة، في المونديال وخصوصاً أنه يجمع ما بين عناصر الخبرة والشباب.

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