عصام عبد الله لـ «البيان »: التأهل للمونديال يحتاج لاستنفار الجهود

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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يرى عصام عبد الله، إداري فريق العين السابق والمحلل الفني الحالي، أن منتخبنا أنجز مرحلة مهمة، وتبقت له مرحلة أهم وحاسمة، وهي تحتاج للعمل بـ «قلب رجل واحد»، ومزيد من التضحيات من الأندية واللاعبين واتحاد الكرة، باستنفار الجهود، وتكثيف العمل، والتركيز على إعداد المنتخب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا تحددت هوية بطل الدوري والفريق الهابط، قبل نهاية المنافسة، لتصبح المباريات المتبقية مجرد أداء واجب، وفي هذه الحالة، يجب التركيز على إعداد المنتخب على النحو الذي يجعله قادراً على تجاوز المنتخب الأسترالي، وهو ليس مخيفاً، لأنه في نفس مستوى الأبيض تقريباً، ولكن لا بد من الاستعداد له جيداً، من أجل تخطي مباراة الحسم الأخيرة المؤهلة للمونديال.

الحلم العالمي

وأكد عبد الله أن منتخبنا الوطني، بما يملكه من إمكانات ودعم ولاعبين، يتمتعون بالعزيمة، قادر على تحقيق الحلم العالمي بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد صعوده المستحق للملحق، عقب الفوز التاريخي الذي حققه على كوريا الجنوبية في آخر مباريات التصفيات الآسيوية، وقال: الأبيض الإماراتي أضاع نقاطاً كانت بالمتناول في بداية مشوار التصفيات، فقد كان الجميع يتوقع أن ينافس منتخبي كوريا الجنوبية، وإيران، على بطاقة الصعود، أو على الأقل الوصول بسهولة لمباراة الملحق، ولكن تعثره، وفقدانه بعض النقاط السهلة عقّد من مهمته، ليرجئ تأهله حتى المباراة الأخيرة، التي قدم فيها اللاعبون مردوداً فنياً متميزاً وحافلاً بالبذل والعطاء، والرغبة في تحقيق الفوز، وهو ما تحقق لهم في نهاية المطاف.

نفس المستوى

وقال: المنتخب الأسترالي الذي سيقابله منتخبنا في المباراة المقبلة، هو في نفس مستوانا تقريباً، لكنه بالطبع سيقاتل من أجل الوصول لنهائيات كأس العالم، كحق مشروع، وبالتالي، وحتى يتحقق الحلم الذي ينتظره الشارع الرياضي، وجب علينا الاستعداد له بصورة جيدة، وهذا يتطلب التكاتف، والعمل على قلب رجل واحد، بداية من الاتحاد والجهازين الإداري والفني، ومروراً باللاعبين والجمهور والإعلام، وبالعزيمة والإصرار، فرجال الأبيض قادرون على إنجاز المهمة.

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