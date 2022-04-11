خميس السويدي لـ « البيان »: الإعداد الجيد للأبيض ضمان اجتياز الملحق الآسيوي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، رئيس مجلس الشارقة الرياضي السابق، أن توفير إعداد جيد للمنتخب الوطني من شأنه أن يسهم في تجهيز اللاعبين بشكل جيد لاجتياز «الملحق الآسيوي» والتأهل للخطوة التالية، خاصة أن المنتخب الأسترالي ليس بقوة السنوات الماضية، لكنه يظل فريقاً لا يستهان به، حيث يمتاز بالقوة الجسمانية والخطورة الهجومية، ولا بد من الاستعداد الجيد له، وتجهيز اللاعبين بشكل جيد، مع لعب مباراة ودية قبل تلك الموقعة، تسهم في تجهيز اللاعبين وتطمئن الجهاز الفني على مستوى اللاعبين.

ضغط الجولات

وقال في تصريح خاص لـ«البيان الرياضي»: هناك العديد من الأفكار لتوفير الوقت المناسب لإعداد المنتخب، على الرغم من ظروف الرزنامة المحلية، ولكن الفكرة الأقرب للتنفيذ هي ضغط الجولات الأخيرة للدوري، مما يسهم في توفير بعض الوقت الإضافي للإعداد وتجهيز اللاعبين بشكل مناسب، خاصة بعد انتهائهم من الموسم الكروي، وكثير منهم يمر بحالة إرهاق، مما يستلزم التعامل الجيد مع تلك المرحلة لحسن التعامل الفني مع مباراة الملحق.

ثقة باللاعبين

وعبّر خميس السويدي عن ثقته بقدرات وإمكانات لاعبي المنتخب في تجاوز الملحق، لأن الفريق يضم العديد من العناصر التي تملك الخبرة وحنكة التعامل مع مثل تلك المباريات، مع عدد من الوجوه الشابة التي أثبتت جدارتها بالانضمام إلى المنتخب في الآونة الأخيرة، مع جهاز فني متحمس بدرجة التحدي مع نفسه أولاً، ولعل أداء الفريق وحسن تعامل الجهاز الفني في مباراة كوريا الجنوبية لخير مثال.

تجنيس المقيمين

وقدم خميس السويدي عدداً من المقترحات لبناء منتخب قوي مستقبلاً، على الرغم من الظروف التي تمر بها كرة الإمارات من زيادة عدد اللاعبين الأجانب، وقال: لدي مقترحان للارتقاء بالأداء، الأول يُعنى بالمستقبل القريب للمنتخب من خلال تقييم اللاعبين المقيمين بالأندية، واختيار عدد منهم ليتم تجنيسهم وضمهم للمنتخب، وهناك أكثر من لاعب أثبت جدارته بذلك خلال الفترة الأخيرة، مثل كمارا لاعب الشارقة، وهناك عدد من المواهب في أندية الجزيرة وشباب الأهلي وغيرها وبذلك ندعم المنتخب بمواهب واعده تفيده خلال السنوات المقبلة.

تعايش أوروبي

أما المقترح الثاني، فيتمثل وفق السويدي في قيام لجنة فنية يتم اختيارها من قبل اتحاد الكرة وبعض الجهات المعنية، باكتشاف العناصر الشابة الموهوبة من قطاع المراحل السنية بالأندية، من سن 15 إلى 17 عاماً، واختيار لاعبين أو ثلاثة من كل نادٍ، ويتم توفير فرصة اللعب والمعايشة لهم في أحد الدوريات الأوروبية من أجل تأسيسهم بشكل صحيح وسليم، مع منظومة الاحتراف، على أن يتم تجهيزهم وإعدادهم لمدة 5 سنوات.

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