عبد العزيز منقوش: استثمارات التعاون «ما تشيل النادي»

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد عيسى

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يحقق نادي التعاون عائداً مادياً يبلغ نحو 360 ألف درهم سنوياً من استثماراته التجارية، وهي «ما تشيل النادي»، حسب عبدالعزيز منقوش نائب رئيس النادي، رغم أنها تدعم الخزنة وتعين على أوجه الصرف المتعددة، لكن النادي لديه الكثير من الالتزامات، على رأسها فريق كرة القدم المشارك في دوري الهواة.

ويدين النادي بالفضل في تسيير نشاطه إلى الدعم، الذي تقدمه حكومة رأس الخيمة، حسب إفادات عبد العزيز منقوش، الذي لم يتردد في الحديث عن استثمارات التعاون لـ«البيان الرياضي» بالأرقام، بخلاف بعض أندية رأس الخيمة، التي فضلت عدم التطرق للموضوع نهائياً.

وأكد منقوش أن العائد السنوي من الاستثمار قليل، ولكن يساعد في تغطية بعض المنصرفات مثل فواتير الكهرباء والمياه، وغيرهما من بنود الصرف المتعددة، وأضاف: لكننا نشكر حكومة رأس الخيمة، التي تقدم لنا الدعم المادي، وتساعدنا على تغطية الاحتياجات، والحمد لله الأمور طيبة في النادي.

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وقال نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون إن استثمار ناديه يتمثل في صالة جمانيزيوم تقدم خدمة جيدة في المنطقة، وتساعدهم على أداء التدريبات الرياضية، مبيناً أن الصالة تحقق صافي أرباح شهري يصل إلى 10 آلاف درهم، بإجمالي 120 ألف درهم سنوياً، مشيراً أيضاً إلى امتلاك النادي لعدد 20 محلاً تجارياً، تحقق عائداً شهرياً يصل إلى 20 ألف درهم، بإجمالي سنوي 240 ألف درهم، ليكون إجمالي عائد الاستثمار في العام 360 ألف درهم من الصالة والمحال التجارية.

أوجه الصرف

وأضاف منقوش: هذه هي الاستثمارات الموجودة حالياً، وتحقق عائداً مالياً يشكل إضافة إلى خزنة النادي، لكنه بالتأكيد لا يتناسب مع الطموح ولا يمكنه تغطية أوجه الصرف و«ما تشيل النادي»، لكن هذا المتاح في الوقت الراهن، ونأمل أن يكون الوضع أفضل مستقبلاً.

وعزا نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون ضعف المشاريع الاستثمارية في ناديه إلى الموقع الجغرافي، مبيناً أن النادي في أقصى شمال إمارة رأس الخيمة، ولا يوجد كثافة سكانية، وبعيد عن مركز المدينة، ذاكراً أن كل ذلك يؤثر على تنفيذ المشاريع الضخمة، ولا يشجع المستثمرين.

ملفات مهمة

وأضاف: ربما تكون هنالك مشاريع مستقبلية إذا تحصلنا على قطعة أرض في موقع مميز، حينها يمكن أن ننفذ بعض الأفكار التي تعود على النادي بمبالغ مالية جيدة، تفيده في المستقبل، وتسهم في منصرفاته المالية، أما داخل النادي لا أتوقع ذلك خاصة أن المساحة نفسها محدودة.

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