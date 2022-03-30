لوكاس بيمنتا لـ « البيان »: تمثيل الإمارات حلم أتمنى تحقيقه

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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كشف البرازيلي المقيم لوكاس بيمنتا مدافع الوحدة، أن اللعب باسم منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، حلم يتمنى تحقيقه في يوم من الأيام، خاصة وأنه لم يجد إلا كل الحب والتقدير والمعاملة الجيدة منذ قدومه إلى الدولة والانضمام لنادي الوحدة.

ويلعب بيمنتا (21 عاماً) في صفوف العنابي في فئة المقيمين منذ أن انضم للفريق في يناير 2019، ويمتد عقده مع «أصحاب السعادة» حتى عام 2024، ونجح في إثبات نفسه كواحد من أفضل المدافعين الشباب.

وقال بيمنتا في حوار خاص لـ«البيان الرياضي»:«بالتأكيد اللعب باسم الإمارات حلم بالنسبة لي، وعندما حضرت إلى الدولة قبل ثلاث سنوات كان هذا الأمر هو هدفي، وأعلم أنه لا يزال أمامي الكثير لتقديمه للوصول إلى هذا الحلم في حال قدر لي تمثيل الأبيض».

وأضاف:«أتمنى التوفيق للمنتخب الإماراتي في مهمته أمام العراق وكوريا الجنوبية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، والأبيض قادر على التأهل عبر بوابة الملحق، خاصة وأنه يملك عناصر مميزة للغاية، ومدرباً يعرف جيداً الكرة الإماراتية».

واقترب بيمنتا من العودة للمشاركة في المباريات مع الوحدة بعد غياب لنحو شهرين بسبب الإصابة التي أبعدته عن العنابي في الفترة الماضية.

وأكد صخرة دفاع الوحدة أن الإصابة كانت فترة صعبة للغاية بالنسبة له، ولم يتوقع أن يمتد غيابه كل هذه المدة، حيث ظن أنها إصابة بسيطة، ولكن الفحوصات أكدت حاجته لوقت للتعافي بشكل تام، مشيراً إلى أنه في آخر مراحل التأهيل وسينضم لتدريبات الفريق قريباً.

لاعب مقاتل

وقال:«أعمل بشكل جيد في الوقت الحالي على رفع لياقتي البدنية، وسأواصل اللعب من قلبي لأنني لاعب مقاتل، وسأبذل كل ما لدي لمساعدة الوحدة على تحقيق أهدافه، والفترة الماضية كانت جيدة للغاية بالنسبة للفريق وقدم مستويات رائعة، ولا يزال ينافس على الدوري وكأس رئيس الدولة، والفرصة ما زالت قائمة في الدوري بوجود 21 نقطة في أرض الملعب، وكذلك في بطولة الكأس أمام الشارقة رغم صعوبة المباراة وقوة المنافس».

وأضاف:«سنقاتل حتى النهاية، ومتأكد أن الأمور ليست سهلة على العين الذي سيفقد نقاطاً، والوحدة سيظل يلاحقه لأن الفريق يستحق البطولة أيضاً لما قدمه طوال الموسم، وفي مباراة الكلاسيكو الأخيرة كنا نستحق الفوز، وفرطنا في فرص كثيرة، ومثل هذه المباريات الكبيرة يجب استغلال أنصاف الفرص، ولكن الأمور لم تحسم بعد».

وجهة نظر

وكشف بيمنتا حقيقة استبعاده من المشاركة أساسياً خلال فترة تواجد المدير الفني السابق الهولندي هينك تين كات، مؤكداً أنه لم تكن هناك أي مشكلة بينه وبين المدرب خارج الملعب، ولم يتعد الأمر سوى وجهة نظر فنية وعدم اقتناع من جانب تين كات بقدراته كلاعب.

وأوضح:«تين كات لم يكن مقتنعاً بي وهذا قراره الذي احترمته، ولكن عندما منحني الفرصة كانت إجابتي في الملعب، ولم يحدث أي مشكلة بيني وبينه لأني لاعب محترف أدرك مسؤولياتي وواجباتي، واستبعادي اختياره وكان علي احترامه، ربما كان يظن أن هناك لاعباً آخر أفضل مني، وبعض المدربين لا يرغبون في تغيير أفكارهم».

وتابع:«بالطبع لم أكن سعيداً ولا أعلم كيف كان يتخذ قراره رغم أدائي الجيد مع الفريق، وتحدثت معه عن أسباب استبعادي، وأخبرني بأن علي التحسن وإثبات جدارتي باللعب».

وأردف:«عندما رحل حصلت على فرصتي مجدداً مع غريغوري رغم أنني خضت آخر ثلاث مباريات مع تين كات قبل رحيله، وفي النهاية لا أحمل ضغينة تجاه المدرب السابق وتمنيت له التوفيق بعد رحيله عن الوحدة».

وامتدح بيمنتا مدرب الوحدة الحالي غريغوري خاصة وأنه مدرب شاب ويملك علاقات طيبة مع اللاعبين، مشيراً إلى أن غريغوري يتحكم جيداً في غرفة الملابس ويدعم اللاعبين، ودائماً ما يضع الخطأ والمسؤولية على نفسه وليس اللاعبين.

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