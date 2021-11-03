لا نريد مونديالاً كل سنتين فلسنا رعاة بقر

المصدر: دبي- عدنان الغربي

أعرب الكاميروني روجيه ميلا، أسطورة كرة القدم الأفريقية، وقائد منتخب «أسود لا تقهر» سابقاً، عن معارضته لاقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إقامة كأس العالم كل سنتين.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، اقترح إقامة كأس العالم كل عامين، اعتباراً من عام 2028، مع إقامة بطولات قارية كل سنتين في الأعوام الفردية، لكن هذا الاقتراح، واجه انتقادات عديدة من بعض أساطير كرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الجنوبية، والاتحاد الألماني وغيره.

وقال ميلا في تصريح لـ «لبيان»: أنا ضد اقتراح تنظيم كأس كل عامين، هذا لا شيء، هراء، من أين يأتون بهذه الأفكار التي تدمر كرة القدم، لا أريد أن تصبح اللعبة الشعبية الأولى، أداة لخدمة مصلحة اتحادات وأطراف بعينها، إذا كان فيفا يبحث من خلال ذلك لخدمة اتحاد ما، فهذا أمر آخر، أنا أسال، لماذا يريد الاتحاد الدولي لكرة القدم، تغيير نظام كأس العالم، أنا مقتنع تماماً أنه يجب المحافظة على النظام الحالي، ولا يوجد داعٍ أو سبب مقنع، يدفعنا لتنظيم المونديال كل عامين، إنه أمر مقلق للاعبين، ذهنياً وبدنياً، ولمجتمع كرة القدم في العالم بشكل عام، إذا كان فيفا يعتقد أننا سنستمتع بذلك، فهو مخطئ، إنه يبحث عن تهميش قارة أفريقيا بهذا الشكل، أقول لـ «فيفا»، إن أفريقيا لا تريد كأس العالم كل عامين، نحن لسنا رعاة بقر «كاوبوي».

قلق

كما أعرب ميلا عن قلقه لما يروج من إشاعات، حول عدم جاهزية الكاميرون لاستضافة كاس أمم أفريقيا 2022، يناير المقبل، مؤكداً أن الحديث عن تأجيل المسابقة، لا أساس له من الصحة، وقال: كأس أفريقيا ستقام في موعدها المحدد، أستغرب ترويج تقارير إلى وجود مشاكل في البنية التحتية بالكاميرون، والتي يمكن أن تؤثر في إقامة النسخة الـ 33 من البطولة الأفريقية.

وأضاف: لقد أكدنا أكثر من مرة، أن الكاميرون جاهزة لاستضافة الحدث، وسنحاول أن تكون البطولة من أنجح البطولات، وفي مستوى السمعة الجيدة التي تحظى بها كرة القدم في أفريقيا.

وعن سبب الشائعات المتكررة حول تأجيل كأس أمم أفريقيا لأسباب تنظيمية، أكد روجيه ميلا، أنه لا يعلم من أين تأتي، ومن وراءها، موجهاً في الوقت نفسه، اللوم إلى وسائل الإعلام، التي تتناقل هذه الشائعات، وتحاول أن تقنع الناس أنها أخبار صحيحة.

جاهزية

وأكد الأسطورة الكاميرونية، أن البنية التحتية للملاعب على أتم الاستعداد لاستضافة الحدث، فيما لم تحسم بعد بعض الأمور الأخرى، مثل حضور الجماهير، والاستعدادات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بالجائحة.

وصرح ميلا بأن طموح منتخب الكاميرون الذي يضم جيلاً واعداً من اللاعبين، التتويج بكأس أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه، عندما يستضيف البطولة، مؤكداً أن «الأسود التي لا تقهر»، يظل أحد أبرز المنتخبات المراهنة على اللقب، لكن طريق الوصول إليه لن يكون سهلاً، فيما اعتذر ميلا عن الحديث عن ترشح النجم صامويل إيتو لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في الدورة الجديدة.

وعن تأثير كرة القدم، قال ميلا: كرة القدم جزء من الرياضة، وبالتالي، عندما تكون لاعب كرة قدم، فأنت موجود لتحسين ظروف الرياضة بشكل عام، تشمل الرياضة جميع التخصصات الأخرى، وبالتالي، ربما تكون كرة القدم، هي ملك الرياضة، لكن يجب تحسين ملك الرياضة هذا في العديد من البلدان، حتى يتمكن من السيطرة. وبخصوص تنظيم كأس العالم في قطر العام المقبل، ولأول مرة في الخليج، قال ميلا: هذه المنطقة جزء من العالم، لم لا تستضيف كأس العالم؟ كما قلت في زيارتي الأخيرة إلى هنا، إذا كانت قطر تنظم الآن، فلماذا لا تقوم بذلك دولة الإمارات في غضون سنوات قليلة؟.

أمل

عن تجربة ابنه الذي يتدرب في أكاديمية الإسباني ميشيل سلغادو لاعب ريال مدريد السابق في الإمارات، قال روجيه ميلا: ابني يبلغ من العمر 15 عاماً فقط، لا يزال لديه تدريب مع أكاديمية فرسان هيسبانيا في دبي والمدافع السابق لريال مدريد - إسبانيا ميشيل" سالغادو، آمل أنه بحلول العام أو العامين المقبلين، سيكون مثل والده ويكون قادراً على اللعب لبلاده.

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