بيمنتا: انتظر خوض الكلاسيكو بشغف ومتحمس لمواجهة العين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعلن البرازيلي لوكاس بيمنتا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، جاهزيته لخوض ديربي العين والوحدة، الذي يجمع بين الفريق، بعد غدٍ الجمعة، في أول مشاركة رسمية له مع العنابي ضد الزعيم في الكلاسيكو، منذ انضمامه لـ «أصحاب السعادة» في يناير 2020. وأثبت بيمنتا المسجل في خانة اللاعب المقيم وجوده مع الوحدة وحجز مكاناً في التشكيلة الأساسية ليساهم بشكل كبير في تحسن المنظومة الدفاعية للفريق بعدما شكل جداراً قوياً في الخط الخلفي، كواحد من أفضل المقيمين في دوري الخليج العربي.

وقال بيمنتا في حواره الأول بعد تمديد عقده مع الوحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية وحتى 2024: انتظر خوض الكلاسيكو بشغف، ومتحمس كونها أول مباراة رسمية لي ضد العين بعدما لعبت من قبل في الدورة الودية التي أقيمت في العين خلال تحضيرات الفريق قبل انطلاقة الموسم، أدرك أهمية المواجهة بين الوحدة والعين، وكل اللاعبين تحدثوا معي عن الكلاسيكو وخصوصيته، وكذلك لوفانور زميلي في الفريق أخبرني مدى أهمية الديربي، وأنها أكبر مباراة هنا في الإمارات، ولذلك أشعر بالسعادة وانتظر خوض المواجهة.

أجواء

وأضاف: بالتأكيد العين فريق كبير ويملك لاعبين على أعلى مستوى والوحدة في حالة جيدة والأجواء إيجابية للغاية داخل الفريق، ولدينا الثقة في أنفسنا لأننا نسعى للفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، وأعتقد أن المباراة بست نقاط خاصة وأن العين أحد المنافسين الأقوياء بصفة دائمة على الألقاب، وإذا حالفنا التوفيق في الفوز سنمتلك الأفضلية التي نواصل بها نتائجنا الإيجابية في دوري الخليج العربي لاسيما وأن الفريق حقق الفوز في المباريات الأخيرة التي صعدت بنا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، وأشار إلى أن الوحدة يملك مؤهلات المنافسة كونه فريقاً بطلاً ولديه عناصر مميزة، ولكننا نفكر في كل مباراة على حدة، موضحاً أنه لا يخشى من أي مباراة أو منافس كون كرة القدم 11 ضد 11، وأنه سيقاتل مع زملائه لتحقيق الفوز وتقديم أفضل ما لديهم.

مفاوضات

وعن كواليس تجديد عقده مع الوحدة قال: مفاوضات التمديد بدأت منذ أسابيع قليلة ووصلنا لاتفاق ووقعت لثلاث سنوات إضافية، العرض كان جيداً من جانب إدارة الوحدة، ومضت الأمور بشكل جيد للغاية. وأضاف: بالطبع سعيد بالاستمرار مع الوحدة حتى 2024، وأريد البقاء أكثر من 4 سنوات مع الفريق، خاصة وأنني وجدت كل الدعم منذ قدومي للإمارات التي أشعر فيها بالسعادة والأمان، وعائلتي سعيدة كذلك بتمديد العقد لاسيما زوجتي التي تحب أبوظبي كثيراً.

وكشف بيمنتا عن أن وكيل أعماله تلقى عدداً من العروض من أندية أخرى في دوري الخليج العربي في الفترة الأخيرة، ولكنه أخبر وكيله بأنه يريد الاستمرار مع الوحدة، وقال: بعض الأندية تحدثت مع وكيل أعمالي وليس معي مباشرة، وقلت له بأنني أريد البقاء مع الوحدة، وتقديم أفضل ما لدي والقتال من أجل تحقيق طموحات الفريق وجماهيره.

وأعرب بيمنتا «جدار» الدفاع العنابي عن سعادته بردود أفعال الجماهير عقب تمديد تعاقده، مؤكداً أن الوحدة يملك جماهيرية عريضة وأحد أفضل الجماهير في الإمارات، ويفتقد تواجدها في المدرجات خاصة وأنه سمع أن الديربي يحظى بجماهيرية كبيرة في الدوري، مشيراً إلى أن المدير الفني رازوفيتش له دور كبير في المستوى الجيد الذي قدمه باعتباره مدافعاً سابقاً ويساعده لكي يصبح مدافعاً قوياً.

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