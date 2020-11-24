الحصان: الشارقة بدأ يجني الثمار بدوري السلة وإنجازات اليد

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

رفع محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، على دعم سموه اللا محدود لنادي الشارقة الرياضي، وللألعاب الجماعية، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وإلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لمتابعتهم ودعمهم المستمر لأبنائهم في نادي الشارقة الرياضي. كما توجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي، لتوفير كافة سبل الدعم والإمكانات والتجهيزات اللوجستية، والبنى التحتية، والبيئة الرياضية المثالية بالنادي.

طفرة

وعن الطفرة التي تشهدها الألعاب الجماعية، قال محمد الحصان: «لدينا مشروع كبير في كرتي اليد والسلة، جاء من خلال عمل سنوات طويلة لكوادر وإدارات النادي المختلفة، ومتابعة ودعم مادي متواصل من إدارة النادي، ومجلس الشارقة الرياضي، ومع نضوج هذا المشروع، بدأنا مرحلة جني الثمار، والتي تمثلت في سيطرة فريق رجال كرة اليد على البطولات المحلية خلال السنوات الأربع الأخيرة، وحصوله على أول لقب خارجي بالفوز بكأس السوبر الإماراتي البحريني، وبرونزية آسيا مرتين متتاليتين 2019، وطموحنا الآن هو تحقيق ألقاب خارجية، وكذلك الحال مع فريق رجال كرة السلة، الذي تمكن من حصد درع الدوري العام لهذا الموسم، وكذلك حاز كأس الأندية الخليجية لكرة السلة في نسختين متتاليتين، 2018 و2019.

تجديد

وأوضح رئيس إدارة الألعاب الجماعية: لقد قمنا بتجديد عقد مدرب رجال كرة السلة، عبد الحميد إبراهيم، والحمد لله، حصدنا درع الدوري 2019 – 2020، ونجحنا في التعاقد مع مدرب كرة اليد المونديالي، هاني الفخراني، وأثبت جدارته بحصولنا على كأس رئيس الدولة لكرة اليد، وأصبحنا الفريق الأكثر تتويجاً بـ 8 ألقاب، مثلما نحن الأكثر تتويجاً ببطولة الدوري، بـ 14 درعاً، كما شدد على أن نادي الشارقة يعمل باحترافية، وفقاً لخُطة طموحة وقناعة راسخة، وهو ما يفسر حصول الشارقة على درع التفوق العام لكرة اليد للموسم الرياضي 2019 – 2020، وذلك للمرة الـ 17 في تاريخه، وكذلك الحال مع كرة السلة.

وختم الحصان: «النادي ملتزم تماماً بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كوفيد 19 المستجد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختص، وتحت إشراف إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بالنادي، وفقاً للبروتوكولات المعتمدة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز