يوفنتوس على أعتاب تحقيق رقم مميز عندما يواجه برشلونة الليلة

المصدر: وكالات

يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى تحقيق رقم مميز في لقائه أمام ضيفه برشلونة، الذي سيجمعهما مساء اليوم، على ملعب "أليانز ستاديوم"، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس، أن الفوز الأخير للفريق على دينامو كييف الأوكراني، في الجولة الأولى من دور المجموعات، كان هو الانتصار رقم 99 لليوفي في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف أنه حال تمكن يوفنتوس من الفوز على برشلونة، سيصل "البيانكونيري" لانتصاره اليوبيلي رقم 100 في تاريخ المسابقة، وسيصبح وقتها أول فريق إيطالي يحقق هذا الرقم.

ولفت إلى أن مباراة برشلونة ستكون هي المباراة رقم 200 لفريق "السيدة العجوز" في دوري الأبطال، حيث حقق اليوفي 99 انتصارا و52 تعادلا و48 هزيمة.

وأشار النادي الإيطالي إلى أنه لم يخسر ضد برشلونة في المباريات التي لعبها الفريقان بإيطاليا، حيث حقق اليوفي 3 انتصارات و3 تعادلات.

وبالرغم من أن يوفنتوس لم يخسر من قبل أمام برشلونة على أرضه، لكن مهمته ستكون صعبة للغاية، في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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