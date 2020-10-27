ليفربول يستعد لنقل تدريباته إلى الملعب الجديد بعد 70 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اقترابه من نقل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم من ميلوود إلى مركز تدريب أكسا وهو مقر التدريبات الجديد الذي سينتقل إليه بعد أكثر من 70 عاما فى ميلوود.

وكشف النادى عبر موقعه الرسمي أن تلك الخطوة جاءت بعدما وسع ليفربول شراكته مع أحد الرعاة لتشمل حقوق تسمية مركز تدريب الريدز الجديد في كيركبي، كما تشهد الاتفاقية الجديدة توسيع الشركة علاقتها بالنادي من مجرد مورد لمجموعة أدوات التدريب الخاصة بها إلى علاقة تركز بشكل أكثر شمولية لتصبح شريك التدريب الرسمي للنادي.

ويستعد ليفربول إلى الانتقال للمركز الجديد خلال فترة من منتصف إلى أواخر نوفمبر المقبل، مودعين ميلوود الذي كان مركز تدريب الفريق لما يزيد عن 70 عاما.

وأقيم المركز على مساحة 9200 متر مربع مع ثلاثة ملاعب كاملة الحجم وقاعة رياضية ومناطق مخصصة لحراس المرمى ومسبح ومجمع للعلاج المائي وأجنحة متخصصة للتأهيل الرياضي.

وقال بيلي هوجان المدير التنفيذي لليفربول: "توسيع الشراكة مع أكسا أمر منطقي تماماً، رأينا بالفعل تركيزهم على تعزيز الصحة والرفاعية والثقة، ما يجعلهم الشريك المناسب لنا".

من جانبه، قال توماس بوبرل الرئيس التنفيذي لشركة أكسا: "متحمسون وفخورون للغاية بهذه الخطوة التاريخية، مركز التدريب الجديد هو منشأة على مستوى عالمي ستشكل طريقاً للنجاح والتطوير لفريق ليفربول".

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