جماهير السوبر الأوروبي "قنبلة بيولوجية"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تجاهل مشجعو إشبيلية وبايرن ميونيخ، التحذيرات من أنهم سيدخلون "قنبلة بيولوجية" لحضور نهائي كأس السوبر الأوروبي في بودابست، إذ على الرغم من إقامة المباراة في بؤرة انتشار فيروس كورونا، إلا أنه تجمع 20 ألف مشجع في بوشكاش أرينا لتشجيع الفريقين.

وبات هناك مخاوف بأن يصبح أفراد هذا الجمهور ناقلين لعدوى كورونا، بعدما أظهرت اللقطات، التزام محدود من الجماهير بالتباعد الاجتماعي، ووجود عدد أكبر من المشجعين الاسبان، على حساب خصومهم في الدوري الألماني، بعدما سبق وحذرت السلطات الألمانية جماهير بايرن ميونيخ، من مخاطر السفر مع إقامة المباراة في بؤرة انتشار فيروس كورونا.

كما تم تصوير مشجعي إشبيلية، وهم يحتفلون على متن طائرة في طريقهم إلى المباراة، بينما أعاد بايرن ثلثي تذاكرهم بعد أن حذرت السلطات الألمانية من أن دخولهم إلى المباراة سيكون بمثابة "قنبلة بيولوجية"، مما يعني أن هناك المزيد من الأماكن المتاحة للجماهير المحلية.

وكان رئيس الوزراء البافاري ماركوس سودر، قد قال قبل المباراة: "معدتي تؤلمني عند التفكير في كأس السوبر، وبودابست منطقة خطر، وهناك نسبة عالية من الإصابات، وعلينا أن نكون حذرين للغاية حتى لا نجازف بلعب كرة قدم".

كما أثارت السلطات في المجر، مخاوف بشأن المباراة التي تجري بحضور جماهير، وأكد جيرجيلي كاراكسوني، عمدة المدينة المضيفة، في وقت سابق، أنه يفضل إقامة المباراة خلف أبواب مغلقة، وكان سيسعى للقيام بذلك إذا منح السلطة القانونية.

بينما عرض بايرن على المشجعين الذين سافروا إلى بودابست، إجراء اختبارات فيروس كورونا المجانية حتى ظهر غدٍ السبت، أي بعد يومين من المباراة، وذلك بعدما أقام النادي منطقة اختبار في ملعبه، حيث يمكن للعائدين الحصول على اختبار مجاني وسيتلقون نتائجهم عبر البريد الإلكتروني، ويمكن بعدها تجاوز فترة الحجر الصحي البالغة 14 يوماً، في حالة وجود نتيجة اختبار سلبية.

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