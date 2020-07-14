حميد يوسف: الوصل لا يطلق وعوداً

المصدر: دبي - علي شدهان

مقل جداً في الإدلاء بأحاديث صحافية، لكن عندما يتحدث حميد يوسف عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، المشرف العام على فهود زعبيل بعد أشهر من التوقف بسبب «فيروس كورونا»، فإنه يلامس الحقيقة بقدر عالٍ من الموضوعية، الوصل لا يطلق وعوداً مبكرة بإحراز البطولة في الموسم الجديد، هدفنا الحصول على مركز في مربع أقراننا الأربعة الكبار للدوري، ومن حق الروماني ريجيكامب المدير الفني للوصل، الحديث للصحافة الرومانية عن هدفه في إحراز بطولة من بطولات الموسم الجديد هكذا تحدث. فإلى تفاصيل الحديث مع حميد يوسف..

عاد النشاط بعد توقف إجباري بسبب «كورونا»، ماذا في جعبة الوصل؟

الحمد لله أن النشاط عاد إلى كرة الإمارات، نحن كغيرنا من فرق الدولة، بدأنا الاستعدادات للموسم الجديد وفقاً لـ «البروتوكول» الصحي، وانخرط في تدريبات اليوم الأول 26 لاعباً، وعلى أمل اكتمال الصفوف 16 الجاري بالمحترفين الأجانب .

وما هي أهداف الموسم الجديد؟

غايتنا أن نحقق مركزاً متقدماً أفضل من المركز الذي حققناه في الموسم الملغى، هدفنا الحصول على مركز في مربع الأربعة الكبار.

ألا تعد بإحراز البطولة؟

الوصل لم يتعود على إطلاق أو تقديم وعود، نحن ندرك تماماً حقيقة الواقع، ولذلك لا يمكن إطلاق وعود مبكرة جداً بإحراز البطولة في الموسم الجديد، علينا أن نبدأ، ونستعد جيداً، ثم نرى بقية تفاصيل المشهد، أعتقد أن الموسم الجديد، سيكون مختلفاً في جوانب كثيرة نتيجة «كورونا»! بإحراز البطولة في الموسم الجديد، علينا أن نبدأ، ونستعد جيداً، ثم نرى بقية تفاصيل المشهد!

ولكن الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، تحدث للصحافة الرومانية عن هدفه بإحراز بطولة في الموسم الجديد، أليس هذا ممكناً؟

من حق المدرب ريجيكامب الحديث للصحافة الرومانية عن هدفه بإحراز بطولة مع الوصل في الموسم الجديد، وهذا شيء طيب ويسعدنا، لكن هناك واقع، وأمامنا تفاصيل، وعلينا أن نرى الواقع، ونعيش كل التفاصيل في الموسم الجديد!

هل هناك نية بإقامة معسكر في أوروبا ؟

المعسكر الأوروبي لفريق الوصل، ما زال خياراً مطروحاً، وحسب الظروف المتعلقة بـ «كورونا»، ولكن تركيزنا حالياً، على إتمام مراحل الإعداد الداخلي بأفضل الوسائل.

ماذا عن الأرجنتيني أوروز والبرازيلي نيريس؟

أعتقد أنه لا يجوز الحكم المسبق على اللاعبين أوروز وبيريس قبل أن يأخذا القدر الكافي من التأقلم والانسجام مع بقية لاعبي فريق الوصل، هما لاعبان جيدان، تم التعاقد معهما عن قناعة بمستواهما.

كيف جاء اليوم الأول من التدريبات؟

بداية عودة فريق الوصل للتدريبات بعد فترة طويلة من التوقف، أعتقد أنها جاءت جيدة ومبشرة بالكثير من الإيجابية، شارك في اليوم الأول 26 لاعباً، وتم تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية من وباء «كورونا»، الواردة في «البروتوكول» الصحي.

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