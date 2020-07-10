ريال مدريد يواجه ديبورتيفو ألافيس الليلة بطموح الأربع نقاط

المصدر: البيان الإلكتروني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس، في تمام الثانية عشر من مساء اليوم، على ملعب "الفريدو دي ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليغا".

ويدخل ريال مدريد لقاء اليوم وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة الوصيف، الذى تغلب في نفس الجولة على إسبانيول في ديربي كتالونيا بهدف دون رد، في حين يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز في لقاء اليوم للحفاظ على فارق الأربع نقاط مع غريمه التقليدي برشلونة، قبل 3 جولات فقط من النهاية، والاقتراب من تحقيق اللقب الغائب منذ موسم 2016-2017.

ويكفي الفريق الملكي بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، تحقيق 5 نقاط فقط من المباريات الثلاث المتبقية، للفوز باللقب، في حين يسعى ألافيس للفوز لتأكيد بقائه في الليغا الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يغيب عن ريال مدريد في مواجهة اليوم، المدافع ناتشو فيرنانديز للإصابة، بالإضافة إلى الثنائى فينيسيوس جونيور ولوكا يوفيتش نظرا قضائهما فترة عزل طبى نتيجة مخالطتهما أحد المرض بفيروس كورونا.

من جانبه، تحدث الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن احتمالية غياب بعض اللاعبين الآخرين، قائلاً:"مارسيلو يعاني من إصابة طفيفة ولذلك لم يتدرب اليوم، سنرى تطور حالته في الأيام المقبلة، لأنه سيخضع للأشعة غدا، تشكيلة مباراة الغد واضحة بالنسبة لي، لكنني لن أقول لكم من سيلعب".

وعن حالة البرازيلى فينسيوس جونيور، قال زيدان "كانت نتيجة الفحص الخاصة بفيروس كورونا خاطئة، فأعدناها مرتين فى الصباح وبعد الظهر، وسنستلم النتيجة لاحقا".

وواصل مدرب ريال مدريد، وأوضح زيدان موقف الصربى لوكا يوفيتش بعد مخالطته لحالة مصابة بفيروس كورونا قائلا، "لا نرغب بالمخاطرة، فلن يكون معنا، أتمنى أن يكون بخير وأن يعود إلينا في القريب العاجل".

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