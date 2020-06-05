يوسف عزير: التعيين أفضل لكرة الإمارات

المصدر: دبي-علي شدهان

عُرف عنه الحذر أيام كان لاعبا، فتعرض لسلسلة إصابات، وتعمق لديه الحذر عندما صار ناقدا، فبات يصوب في شتى الاتجاهات، يوسف عزير نجم كرة القدم الإماراتية السابق، الناقد الرياضي حاليا، تجرد من كل حذره وقال: التعيين أفضل من الانتخابات لكرة الإمارات، بعض أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة القدم لا يجيدون سوى "هز الرؤوس"، ولا يعرفون مراكز فرقهم في لائحة الترتيب العام للدوري!

فإلى حوار "البيان الرياضي" مع يوسف عزير..

لاعب حذر

معروف عنك الحذر لاعبا، فهل نحصل منك على إجابات بعيدة عن الحذر اليوم؟

يضحك، فعلا كنت لاعبا حذرا، ربما بسبب تعدد الإصابات التي تعرضت لها، وكانت السبب الرئيسي في ابتعادي عن الملاعب، وبكل تأكيد، ما زالت حذرا، لكن بقدر معقول لقناعتي بأن الإسهاب في الحديث عن شيء ما، يفقده قيمته، ولذلك، كنت وما زالت وربما سأبقى، حذرا، لكن بإيجابية!

رأي جماعي

بتجرد من الحذر، كيف ترى واقع كرة الإمارات حاليا؟

بلا حذر، الواقع ليس سارا، وهذا رأي يكاد يكون جماعيا، ليس هناك شيئا مبهجا في كرة الإمارات حاليا، نتائجنا، ترتيبنا، وعملنا على صعيد الأندية والمنتخبات، كل شيء تقريبا في كرة الإمارات، لم تعد فيه بارقة امل للأسف الشديد.

هذا الواقع

نظرتك قاتمة لواقع كرة الإمارات، أليس كذلك؟

لا، ليس كذلك، هذا واقع كرة الإمارات، علينا أن نتحدث فيه وعنه بلا حذر كما طلبت منذ سؤالك الأول، لننظر إلى تشكيل مجالس إدارات اتحاد الإمارات لكرة القدم عبر الانتخابات، اعتقد أنها تجربة ليست مفيدة بالقدر الذي يوازي طموحات وأحلام جماهير كرة الإمارات، التعيين من وجهة نظري، هو الأفضل والأنفع من الانتخابات التي لم تجلب إنجازا لكرة الإمارات!

وجهة نظر

وما الذي جلبه التعيين مقارنة مع الانتخابات؟

بسرعة، التعيين أفضل لكرة الإمارات من الانتخابات، وهذه وجهة نظري الخاصة، وبدون أدنى حذر أو تحفظ، التعيين غالبا ما كان ينتج عنه رئيس قيادي صاحب قرار نافذ، ومجلس إدارة اغلب أعضائه من الكفاءات والخبرات الوطنية المعروفة بالجودة والمقدرة على الوصول إلى الإنجاز، وعمل في اغلبه، ناضج نتيجة التجانس والتفاهم بين رئيس وأعضاء المجلس.

كأس العالم

وما هي أبرز إنجازات فترة التعيين؟

ليس هناك أفضل وأعز وأجمل من أن يلعب منتخب الإمارات في نهائيات كأس العالم بإيطاليا 1990، وهذا إنجاز غير مسبوق، وقد تحقق في فترة التعيين لاتحاد الإمارات لكرة القدم وليس في فترة الانتخابات التي لم ينجح خلالها أي من مجالس إدارات الاتحاد في تكرار إنجاز الوصول إلى "المونديال" رغم تعدد المحاولات!

تعادل الكفة

ولكن كانت هناك إنجازات في فترة الانتخابات، ألا ترى ذلك؟

نعم، تحققت نجاحات وليست إنجازات في فترة الانتخابات على صعيد كأس الخليج العربي، وبعض النجاحات في محطات خارجية أخرى، وكل نجاحات فترة الانتخابات لا يمكن أن توازي إنجاز بلوغ "المونديال" الذي يعتبر "حاجة ثانية" تماما من غير الممكن مقارنتها بأي نجاح آخر، إلا إذا تأهلنا مرة ثانية إلى نهائيات كأس العالم، عند ذاك، "تتعادل" الكفة، وتصبح المقارنة موضوعية!

قرارات حاسمة

من وجهة نظرك، ما السبب فيما تراه نجاحا في فترة التعيين؟

السبب الرئيس لإنجازات وليست نجاحات كرة الإمارات في فترة التعيين يكمن في وجود رئيس قيادي بإمكانه اتخاذ القرارات الحاسمة، ومجلس إدارة فاعل يعينه على تنفيذ تلك القرارات على ارض الواقع، وهذا لم يتوافر في اغلب دورات فترة الانتخابات التي غالبا ما كانت تشهد عدم تجانس بين أعضاء المجلس، ما أثر على إنتاجية الاتحاد.

دون بحث

وماذا عن دور الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة القدم؟

يصمت قليلا، يكفي أن دور بعض الأعضاء في الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، "محصور" فقط في "هز الرؤوس"، والموافقة على كل ما يصدر دون تمعن أو مناقشة، بل أن البعض الآخر، لا يعرف مركز فريقه في لائحة الترتيب العام للدوري!

فسحة الأمل

وكيف ترى مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم الحالي؟

الله يعين رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم الحالي بقيادة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، المرحلة صعبة، بل ربما هي أصعب مراحل العمل في كرة الإمارات، الأحلام كبيرة، والآمال أكبر على هذا الاتحاد لقيادة كرة الإمارات إلى إنجاز بلوغ "المونديال" للمرة الثانية، هناك "مطبات" كثيرة وصعوبات كبيرة، لكن الثقة موجودة، وما أضيق العيش لو لا فسحة الأمل، وهذا هو العنوان الأبرز للمرحلة الحالية التي يقود فيها المجلس الحالي كرة الإمارات.

3 أجيال

بعيدا عن التعيين والانتخابات، أي جيل تراه الأفضل في تاريخ كرة الإمارات؟

بعيدا عن كوني حذرا، لا أود الخوض في لعبة هذا الجيل أفضل من ذاك، الكل سعى بإخلاص لتقديم ما يمكن تقديمه للارتقاء بكرة الإمارات، عشنا "حلاوة" 3 أجيال، الأول في عقد التأسيس بالسبعينيات، وفيه أسماء لامعة، والثاني في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، وفيه حققنا أفضل إنجازاتنا على الإطلاق بالوصول إلى نهائيات كأس العالم في إيطاليا 1990، وهو الإنجاز الذي ما زال يتيما للأسف الشديد، والثالث في عقد الألفية المتواصل إلى يومنا، ويضم أسماء مميزة حققت نجاحات طيبة فرديا وجماعيا.

ملاعب مكيفة

باختصار، ماذا عن مستقبل كرة الإمارات؟

بجواب مختصر، لا مفر من الاهتمام بالأكاديميات، وتعيين كوادر فنية مؤهلة لقيادة فرق المراحل في عموم الأندية، وربط ذلك بمنظومة عمل اتحاد كرة القدم، وإقامة دوريات منتظمة للفئات العمرية، وحتمية عقد جلسة عصف ذهني لمناقشة واقع ومستقبل كرة الإمارات بكل شفافية وموضوعية، ولا بد من إنشاء ملاعب مكيفة لإقامة البطولات المحلية في أي من أشهر العام لمواجهة الظروف الطارئة كما هو حاصل الآن في زمن "كورونا".

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