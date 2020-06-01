شهاب أحمد: حمدي نوح اكتشفني ويوردانسكو منحني الثقة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

جاء إلى العين يافعاً وقادته موهبته وإمكاناته الفنية ليتألق في المراحل السنية وبعد أول موسم تم استدعاؤه إلى الفريق الأول، وشق طريقه بجدارة ليحصل مع البنفسج على 18 بطولة داخلية وخارجية، وبعدها خاض تجربتين مع ناديي عجمان وحتا فتوج مع الأول بلقب كأس اتصالات لأول مرة بعد 28 عاماً وصعد مع الثاني إلى مصاف دوري المحترفين، هو شهاب أحمد أو «ريكوبا» الإمارات، والذي التقيناه في المساحة التالية ليسترجع عبر «البيان الرياضي» بعضاً من ذكريات مشواره الكروي.

البداية

متى وكيف كانت البداية؟

في فريق تحت 17 سنة وكان يشرف عليه خالد سالم الشامسي، ويدربه الكابتن حمدي نوح، وحصلنا خلال موسمين على لقبي الدوري والكأس من دون هزيمة.

مدرب له الفضل في بروزك كنجم؟

في المراحل السنية المصري حمدي نوح فهو من اكتشفني وأذكر كل تفاصيل تدريباته وحالياً أعلمها للصغار في فريق الـ 16 سنة، أما في الفريق الأول فقد منحنى الثقة المدرب الروماني يوردانسكو وعزز دوافعي كثيراً.

7000

كم كان المقابل المادي بعد انضمامك للعين؟

في المراحل لم نكن نستلم مبالغ مالية، وكان يكفينا فخراً وفرحاً أننا نرتدي شعار العين، وحبنا للكرة، وكانت هناك بعض الحوافز من أعضاء الشرف، وبعد تصعيدي للفريق الأول كان راتبي 7 آلاف درهم.

ومتى وصلت إلى الفريق الأول؟

بعد سنة لي في فريق الـ 17 سنة استدعاني وقتها المدرب الروماني يوردانسكو، أنا وعلي الوهيبي.

وكيف كان شعورك بعد الاستدعاء للفريق الأول؟

كان شعوراً بالفخر والفرح والاعتزاز وكان التدريب له هيبة وأكون مركزاً لأثبت نفسي

أول بأول

متى لعبت أول مباراة كأساسي بالفريق الأول؟

في 2001 وكان يوردانسكو يمنحنا الفرصة ويحاول أن يعزز ثقتنا بأنفسنا ويزيل عنا رهبة اللعب للفريق الأول.

ما أول بطولة حصلت عليها مع العين؟

كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكنا نلعب بالفريق الأول وفريق الـ 17 سنة في الوقت نفسه.

ومتى عرف الجمهور شهاب أحمد؟

عندما جاء المدرب جمال حاجي وحصلنا على لقب الدوري ولعبت آخر خمس مباريات أساسي وسجلت هدفين.

في الذاكرة

مباراة عالقة بذاكرتك؟

مباراتنا أمام الوحدة في 2005 وفزنا فيها 3-1 حيث سجلت هدفاً وتسببت في ركلة جزاء، وأذكر أنني وعلي الوهيبي كنا في غرفة واحدة خلال المعسكر قبل المباراة وهذا أول نهائي نلعب أساسيين ولم ننم حتى الساعة الثالثة والنصف بسبب التفكير في المباراة.

هل شاركت في الحصول على دوري أبطال آسيا 2003؟

لم يمنحنا ميتسو الفرصة فقد كنت وعلي الوهيبي دائماً في معسكرات خارجية استعداداً لكأس العالم للشباب الذي استضافته الإمارات في العام نفسه، وفي عام 2004 أصبحت أساسياً بصفة دائمة، ولعبت نهائي دوري أبطال آسيا أمام الاتحاد السعودي 2005 وهي من المباريات التي أفتخر بها.

هل شاركت في كأس العالم للشباب 2003؟

نعم كنت أساسياً وسجلت هدفاً من ركلة جزاء.

ما المباراة التي قدمتك للجمهور العيناوي وأنت بالفريق الأول؟

مباراة الشارقة مع جمال حاجي موسم 2001 - 2002 وفزنا 5 - 1 وتألقت وسجلت فيها هدفاً.

ريكوبا

من أين جاء لقب ريكوبا؟

المدرب جمال حاجي هو الذي أطلق علي لقب ريكوبا، ولكن المعلق علي حميد ساهم في انتشاره بعد أن لقبني به في إحدى المباريات التي كان يعلق عليها، وكانت الصحافة تطلق ألقاباً أخرى مثل الأنيق والزئبقي.

هل بدأت أصلاً كجناح أيسر؟

أبداً كنت مهاجماً صريحاً ولعبت في هذا المركز كثيراً عندما كان يحتاجني الفريق.

مَن مِن المهاجمين الذين لعبت معهم في العين؟

الإيفواري أبوبكر سانجو، والأرجنتيني ساند، والبرازيلي اديلسون والصربي نيناد يستروفيتش.

ماذا عن مشوارك مع المنتخب؟

شاركت معه في كأس آسيا 2004 بالصين، وتصفيات كأس العالم 2006 وكان يضم في ذلك الوقت عدداً من المهاجمين أمثال فيصل خليل ومحمد سرور وسالم سعد، رحمه الله، وإسماعيل مطر وغيرهم.

عجمان وحتا

إلى أين اتجهت بعد العين؟

فريق عجمان ولعبت معه لمدة موسم وتوجنا بكأس اتصالات لأول مرة بعد 28 سنة وبعدها ذهبت لأداء الخدمة الوطنية وبعد عودتي لعبت لفريق حتا وصعدت معه للمحترفين بعد غياب استمر سنوات.

من أفضل مدرب تعاملت معه؟

الفرنسي الراحل عبدالكريم ميتسو، فقد كان قائداً مثالياً داخل وخارج الملعب، وكذلك التشيكي ميلان ماتشالا الذي منحني حرية اللعب ووظف قدراتي على أفضل نحو.

ومن المدرب الذي لم ترتاح معه؟

البرازيلي سيريزو فقد حجمني وأجلسني كثيراً على دكة البدلاء.

العين حالياً

كيف ترى فريق العين حالياً؟

أتوقع أن يحقق نتائج متميزة وينافس بقوة على البطولات تحت قيادة المدرب بيدرو إيمانويل، الذي أعاد للزعيم قوته بعد تراجعه الفترة الأخيرة.

ما رأيك بالموعد المبدئي لعودة الدوري في أغسطس؟

من وجهة نظري هو موعد غير مناسب بسبب حرارة الأجواء وأرى أنه من الأفضل أن يبدأ في سبتمبر على أن تستكمل مباريات الموسم الحالي وفي الوقت نفسه تستعد الأندية للموسم التالي.

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