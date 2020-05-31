شهاب أحمد: حمدي نوح اكتشفني ويوردانسكو منحنى الثقة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

جاء إلى العين يافعا وقادته موهبته ليتألق في المراحل السنية وبعد أول موسم تم استدعائه إلى الفريق الأول، ليشق طريقه بجدارة ويحصل مع البنفسج على 18 بطولة، بعدها خاض تجربتين مع ناديي عجمان وحتا فتوج مع الأول بلقب كأس اتصالات للمرة الأولى وصعد مع الثاني إلى مصاف دوري المحترفين، هو شهاب احمد أو (ريكوبا) الإمارات، والذي التقيناه ليسترجع عبر (البيان الرياضي) ذكريات مشواره الكروي.

البداية

متى كانت البداية؟

بدأت مع فريق تحت 17 سنة وكان يشرف عليه خالد سالم الشامسي، ويدربه الكابتن حمدي نوح، وحصلنا خلال موسمين على لقبي الدوري والكأس بدون هزيمة

مدرب له الفضل في ظهورك؟

في المراحل السنية المصري حمدي نوح فهو من اكتشفني وأذكر كل تفاصيل تدريباته وحاليا أعلمها للناشئين في فريق الـ 16 سنة، أما في الفريق الأول فقد منحنى الثقة المدرب الروماني يوردانسكو وعزز دوافعي كثيرا. ً

كم كان المقابل المادي بعد انضمامك للعين؟

في المراحل لم نكن نستلم مبالغ مالية، وكان يكفينا فخراً أننا نرتدي شعار العين، وكانت هناك بعض الحوافز من أعضاء الشرف، وبعد تصعيدي للفريق الأول كان راتبي 7000 درهم.

متي تم تصعيدك الفريق الأول؟

بعد سنة لي في فريق ال 17 سنة استدعاني وقتها المدرب الروماني يوردانسكو، أنا وعلي الوهيبي.

كيف كان شعورك بعد الصعود للعب مع الكبار؟

كان شعور بالفخر والفرح والاعتزاز وكان التدريب له عنده هيبة وأكون مركز لأثبت نفسي

متى لعبت أول مباراة كأساسي بالفريق الأول؟

في 2001 وكان يوردانسكو يمنحنا الفرصة ويحاول أن يعزز ثقتنا بأنفسنا ويزيل عنا رهبة اللعب للفريق الأول.

ما أول بطولة حصلت عليها مع العين؟

كأس رئيس الدولة وكنا نلعب بالفريق الأول وفريق ال 17 بنفس الوقت

ومتى عرف الجمهور شهاب أحمد؟

عندما جاء المدرب جمال حاجي وحصلنا على لقب الدوري ولعبت آخر خمس مباريات أساسي وسجلت هدفين.

في الذاكرة

مباراة عالقة بذاكرتك؟

مباراتنا أمام الوحدة في 2005 وفزنا فيها 3-1 حيث سجلت هدف وتسببت في ركلة جزاء، وأذكر أنني وعلي الوهيبي كنا في غرفة واحدة خلال المعسكر قبل المباراة وهذا أول نهائي نلعب أساسيين ولم ننم حتى الساعة الثالثة والنصف بسبب التفكير في المباراة.

هل شاركت في الحصول على دوري أبطال آسيا 2003؟

لم يمنحنا ميتسو الفرصة فقد كنت وعلي الوهيبي، دائما في معسكرات خارجية استعدادا لكأس العالم للشباب الذي استضافته الإمارات في نفس العام، وفي عام 2004 أصبحت أساسي بصفة دائمة، ولعبت نهائي دوري أبطال آسيا أمام الاتحاد السعودي 2005 وهي من المباريات التي أفتخر بها.

هل شاركت في كأس العالم للشباب 2003؟

نعم كنت أساسي وسجلت هدفا من ركلة جزاء.

ما المباراة التي قدمتك للجمهور العيناوي مع بالفريق الأول؟

مباراة الشارقة مع جمال حاجي موسم 2001-2002 وفزنا 5-1 وتألقت وسجلت فيها هدفا.

ريكوبا

من أين جاء لقب ريكوبا؟

المدرب جمال حاجي هو الذي أطلق على لقب ريكوبا، ولكن المعلق علي حميد ساهم في انتشاره بعد أن لقبني به في إحدى المباريات التي كان يعلق عليها، وكانت الصحافة تطلق ألقاب أخرى مثل الأنيق والزئبقي.

هل بدأت أصلا كجناح أيسر؟

أبدا كنت مهاجم صريح ولعبت في هذا المركز كثيرا عندما يحتاجني الفريق.

من هم أفضل مهاجمي العين؟

الإيفواري أبوبكر سانجو، والأرجنتيني ساند، والبرازيلي اديلسون والصربي نيناد يستروفيتش

ماذا عن مشوارك مع المنتخب؟

شاركت معه في كأس آسيا 2004 بالصين، وتصفيات كأس العالم 2006 وكان يضم في ذلك الوقت عدد من المهاجمين أمثال فيصل خليل ومحمد سرور وسالم سعد رحمه الله وإسماعيل مطر وغيرهم.

عجمان وحتا

إلى أين اتجهت بعد العين؟

لعبت مع فريق عجمان لمدة موسم وتوجنا بكأس اتصالات لأول مرة بعد 28 سنة وبعدها ذهبت لأداء الخدمة الوطنية وبعد عودتي لعبت لفريق حتا وصعدت معه للمحترفين بعد غياب استمر سنوات.

من أفضل مدرب تعاملت معه؟

الفرنسي الراحل عبد الكريم ميتسو، فقد كان قائدا مثاليا داخل وخارج الملعب، وكذلك التشيكي ميلان ماتشالا الذي منحنى حرية اللعب داخل الملعب ووظف مقدراتي على أفضل نحو.

والمدرب الذي لم ترتاح معه؟

البرازيلي سيريزو فقد حجمني وأجلسني كثيرا على دكة البدلاء.

كيف ترى فريق العين حاليا؟

أتوقع أن يحقق نتائج متميزة وينافس بقوة على البطولات تحت قيادة المدرب بيدرو إيمانويل، الذي أعاد للزعيم قوته بعد تراجعه الفترة الأخيرة.

ما رأيك بالموعد المبدئي لعودة الدوري أغسطس؟

من وجهة نظري موعد غير مناسب بسبب حرارة الأجواء وأرى أنه من الأفضل أن يبدأ في سبتمبر على أن تستكمل مباريات الموسم الحالي وفي نفس الوقت تسعد الأندية للموسم التالي.

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