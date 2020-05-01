إسماعيل راشد:المقارنة بين الأجيال "لعب هواة"!

المصدر: دبي-علي شدهان

ما زال حذرا يقظا لا يخرج الكلام منه إلا بميزان، تماما كما كان لأكثر من عقدين من الزمن السابق في خطي دفاع منتخب الإمارات الأول والوصل لكرة القدم، إسماعيل راشد يرى أن المقارنة بين أجيال كرة الإمارات أشبه بلعب هواة في ملعب محترفين، وأن "الأبيض" الإماراتي بحاجة إلى مدرب صاحب خبرة يعرف خبايا المنتخب، ويجيد توظيف إمكانيات لاعبيه بطريقة تقود إلى استعادة بريق "الأبيض"، والوصل يشغلني كثيرا في "خلك في البيت" احترازا من "فايروس كورونا".

فإلى حوار "البيان الرياضي" مع إسماعيل راشد..

مع العائلة

كيف تقضي وقتك حاليا في ظل "خلك في البيت" احترزا من "كورونا"؟

حالي حال كل الناس، ملتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "فايروس كورونا" بالبقاء في البيت مع العائلة.

أشياء جميلة

وبماذا تصف رمضان هذا العام في ظل "كورونا"؟

بصراحة، "كورونا" حرمنا من أشياء جميلة كثيرة تربينا عليها منذ الصغر في شهر رمضان الكريم، افتقدنا إلى صلوات التراويح في المساجد، والزيارات العائلية المتبادلة، ولقاءات الأصدقاء و"الربع"، والجلسات في المجالس، والدورات الرمضانية، ولكن لا مفر من ذلك طالما أن في البقاء في البيوت يقود إلى المحافظة على صحة الناس وسلامتهم من "الفايروس".

مساعدة الأهل

وما هي الأعمال التي تقود بها في البيت؟

ليست هناك أعمال محددة أقوم بها في البيت، سوى قراءة القرآن الكريم ومشاهدة بعض المباريات العالقة في "البال" سواء مع المنتخب أو الوصل، والقيام ببعض الأعمال البسيطة لمساعدة الأسرة قدر المستطاع، والاهتمام بـ "العيال"، والتواصل مع الأهل والأصدقاء عن بُعد.

حصة الوصل

وما هو الحيز الذي تشغله كرة الإمارات في تفكيرك وأنت بالبيت؟

بكل تأكيد، كرة الإمارات حاضرة معنا دائما وأبدا، الكل يأمل بكرة إماراتية متطورة ترتقي إلى مستوى الطموحات، ومن جانبي، أفكر كثيرا بكرة الإمارات، أندية ومنتخبات، وبكل تأكيد، الوصل يشغلني كثيرا في "خلك في البيت"، وله حصة كبيرة من تفكيري باعتباره بيتي الكروي الأول الذي قدمني للناس.

لعبة هواة

ألم تخطر على "بالك" فكرة المقارنة بين أجيال كرة الإمارات؟

بسرعة، منذ سنوات وعندما كنت لاعبا في المنتخب والوصل، رفضت فكرة المقارنة بين أجيال كرة الإمارات، ومنذ البداية، اعتبرتها أشبه بلعب هواة في ملعب محترفين، المقارنة بين الأجيال لا يمكن أن تكون بهذه "الشاكلة" التي نقرأ ونسمع عنها حاليا، "التنابز" بين النجوم امر محزن، المقارنة بين اللاعبين قضية شائكة لا يمكن أن يتصدى لها إلا أهل الاختصاص من المدربين والنقاد ونخبة الجماهير بناء على تقييم موضوعي وليس وفقا لأهواء مجموعة من الناس، المقارنة الحقيقية يتوجب أن تأتي من النخب الرياضية في مجتمع كرة الإمارات، وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كل نجوم كرة الإمارات، على قدر عال من الأهمية والاحترام والتقدير، وكل نجم سابق أو حالي، قدم للوطن ما باستطاعته، ولا يمكن أن تأتي مجموعة وتحدد هذا الجيل افضل من ذاك، أو هذا النجم احسن من غيره، العملية معقدة وشائكة، ولا بد من أن نقتنع بحقيقة، أن لكل زمان رجال.

حكم التاريخ

وأين تضع نفسك ضمن كوكبة نجوم كرة الإمارات؟

أنا لا أضع نفسي في أي مرتبة، التاريخ هو مَن يحكم، وهو مَن يضعني ويضع غيري في المرتبة المناسبة لكل لاعب، وعلى قدر العطاء الذي قدمه كل نجم في زمانه.

هذا الوقت

هل أزعجتك المقارنات الأخيرة وما تبعها من "مناكفات" بين نجوم كرة الإمارات؟

نعم، وبكل تأكيد، أنا منزعج من الذي قرأته وسمعته، المفروض ألا تحدث مثل هذه المقارنات التي لا معنى ولا داع لها في هذا الوقت بالذات.

انعدام الخيارات

يمكن "كورونا" فرض هذه المقارنات، أليس كذلك؟

يضحك، اعتقد ذلك، يمكن نتيجة الجلوس بالبيت، ظهرت لنا هذه "السالفة"، وربما بسبب انعدام الخيارات أمام الراغبين بعقد هذه المقارنات!

مدرب المنتخب

هل "الأبيض" الإماراتي بحاجة إلى مدرب وطني أم أجنبي؟

باختصار وبدون التطرق إلى الأسماء، "الأبيض" بحاجة إلى مدرب صاحب خبرة واسعة يعرف خبايا المنتخب، ويجيد توظيف إمكانيات لاعبيه بطريقة تقود إلى استعادة بريق "الأبيض" في المحافل الخارجية، واهمها، التصفيات المزدوجة المؤهلة لـ "مونديال" 2022 وكأس آسيا 2023.

مسألة شائكة

وماذا عن تخفيض رواتب اللاعبين بسبب "كورونا"؟

هذه أيضا مسألة شائكة لا يمكن حلها أو التعامل معها بموضوعية إلا بالتوافق والتراضي والتفاهم بين اللاعب وناديه، وبغض النظر عن وضع اتحاد كرة القدم بعض الآليات وتحديد النسب المئوية، فإن الحل يبقى بين اللاعب والنادي، ولا مفر من التراضي بينهما.

تغييرات إدارية

هل تتوقع تغييرات في كرة الإمارات بعد القضاء على "كورونا"؟

نعم، اعتقد أنه لا مفر من حدوث تغيرات في كرة الإمارات بعد القضاء على "كورونا"، أتوقع تغييرات في الجانب الإداري وتشريع القوانين التي تُعنى باللعبة، وكيفية التعاطي مع الأمور المالية، خصوصا على صعيد الأندية المحترفة.





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