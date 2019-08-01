سيث رولينز لـ «البيان الرياضي»: الذكاء سلاحي في منازلة الدبابة البشرية ليسنر

المصدر: حوار ــ خالد المهيري

يعد المصارع الأمريكي سيث رولينز، من أبرز نجوم الصف الأول لمنظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية «WWE»، إذ استطاع خلال فترة قصيرة أن يصنع اسمه بين كبار المصارعين المخضرمين في المنظمة، سواء عندما كان عضواً في فريق «ذا شيلد» أو في نزالاته الفردية، و«البيان الرياضي» حاورت النجم الأمريكي للمرة الثانية، للحديث أكثر عن نزاله المرتقب ضد الدبابة البشرية بروك ليسنر على لقب «WWE Universal Championship»، ضمن مهرجان «سمر سلام» في 12 من الشهر الحالي.

صراع اللقب

مرة أخرى صراع اللقب ينحصر بينك وبين الدبابة البشرية بروك ليسنر، الذي دائماً يظهر ويختفي ويثير الجدل بين الجماهير؟

دعني أقل لك إن الفوز باللقب هو هدفي، وطالما كان شعوراً مميزاً أن أحقق اللقب، أنا أختلف مع أسلوب بروك ليسنر، من حق الجماهير مشاهدة حامل اللقب، ولكن ما يقوم به بروك ليسنر هو أمر خاطئ، أن يظهر للجماهير متى يحلو له ويختفى متى يشاء.

ولكن الصراع بينك وبينه تكرر عدة مرات في السنوات الماضية؟

طبعاً، وهذه المرة خلال مهرجان «سمر سلام»، أنا واثق من تحقيقي للقب، تغمرني السعادة دائماً عندما أتغلب عليه، والتاريخ يقف في صفي خلال هذه المواجهة القادمة، هو يتمتع بالقوة، ولكن أنا أتمتع بالذكاء.

ما مشاعرك الشخصية اتجاه بروك ليسنر؟

أنا أحترمه، ولكني لا أراه يتمتع بخصائص الأبطال، دعني أذكرك بما حدث في عرض «إكستريم رولز» بداية الشهر الحالي، عندما دخل إلى الحلبة واقتنص اللقب مني بكل سهولة، بدون مواجهة تذكر، صحيح هو اتبع القانون الذي يسمح له بصرف الحقيبة المالية، ولكن البطل هو من يدخل النزال منذ بدايته، ولا يستغل إرهاق الخصم.

الهدف المقبل

ما هدفك المقبل؟

كما قلت سابقاً، إرجاع اللقب والعودة بقوة إلى المنافسة.

بعيداً عن أجواء «سمر سلام»، تصدرت غلاف لعبة «WWE 2018»، من تتوقع أن يكون نجم الغلاف هذا العام؟

بالفعل لقد تشرفت أن أكون نجم غلاف اللعبة، هذا العام لا أعلم من سيكون النجم، ولكني أتمنى أن تكون إحدى نجمات المصارعة الحرة، أو أحد المواهب الشابة التي نمتلكها في المنظمة.

هل تفاجأت بخروج صديقك دين امبرونز من المنظمة؟

في الحقيقة نعم، كانت مفاجئة لي، ومع ذلك أحترم قراره، وهو نجم يحب التحدي، ودائماً يبحث عن الأشياء غير التقليدية، بالنسبة لي، سوف أواصل مسيرتي في المنظمة بقوة وثبات.

مايكلز المفضل

من نجمك المفضل في المصارعة الحرة؟

النجم الأسطوري المعتزل شون مايكلز، تعلمت منه الكثير، وهو قدوتي في عالم الحلبات.

* ما اللقب الأقرب إلى قلبك؟

لقد حققت الكثير من الإنجازات منذ انضمامي إلى المنظمة، سواء مع فريق «ذا شيلد» أو في البطولات الفردية، ولكن تبقى بطولة «WWE Universal Championship» الأقرب إلى قلبي.

تقيمك لمسيرتك في العام الحالي؟

عام 2019 كان جيداً بالنسبة لي حتى الآن، بل مميزاً أيضاً، وسوف أواصل هذا التميز.

تجربة السينما

هل تنوي دخول عالم السينما مستقبلاً؟

لقد كانت لي تجربة سينمائية واحدة، ولا أمانع في المستقبل العمل مجدداً في المجال السينمائي، ولكن تركيزي سيتواصل في مسيرتي بعالم الحلبات.

هل تتأثر بالهتافات الجماهيرية؟

لقد اعتدنا على ردة فعل الجماهير، والذين أكن لهم كل الاحترام والتقدير، إنها مشاعر طبيعية أن ترى الجماهير يقفون معك في نزال، ويهتفون ضدك في نزالات أخرى، ولكن التعليقات السلبية قوية جداً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلم أن الجماهير أحياناً لا تعجبهم العروض أو النزالات، ويريدون شيئاً مميزاً، ولكن الأهم أننا على الأقل نكون حديث الساعة في وسائل التواصل الاجتماعي.