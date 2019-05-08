عبدالحميد إبراهيم في حوار خاص مع البيان: السلة ليست بخير وألقاب الخليج خادعة

المصدر: حوار-ياسر قاسم

أكد المدرب الوطني والخبير في كرة السلة عبدالحميد إبراهيم، أن اللعبة ليست بخير، ورفض تقييم تطور اللعبة بالنتائج التي تحققها الأندية، وقال بصريح العبارة إن نتائج الأندية والبطولات التي تحرزها خارجياً على مستوى الخليج، تعد خادعة ولا يمكن أن تقاس بها كرة السلة على مستوى الدولة.

وقال عبدالحميد في حوار خاص مع «البيان الرياضي» إن تطور اللعبة يقاس بما تحققه المنتخبات الوطنية وليس الأندية، واعترف بأن كرة السلة في الإمارات ليست بخير وتحتاج للكثير على صعيد المنتخبات، ونبه إبراهيم إلى خطورة انتقالات اللاعبين بعقود احتراف بعد بلوغهم الـ30 سنة كما نبه إلى إلغاء القيد الزمني للاعب المقيم، وشبه ذلك بأن المقيم سوف يتحول إلى محترف أجنبي، واعترف بفشله مع المنتخب الوطني على عكس ما حققه مع الأندية أو مع منتخبات البحرين ولكنه شرح أسباب هذا الفشل.

نص الحوار كاملاً في البيان الرياضي غداً