كمال شداد رئيس اتحاد الكرة السوداني: قضيت عمري في صراع مع السلطة السياسية

المصدر: حوار - حسن فاروق

هل ينتمي للعصر الجديد الذي يتبلور.. أم هو أداة من أدوات العصر البائد في السودان.. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور كمال شداد، أين موقعه من الواقع السياسي على أرض السودان؟ وما حقيقة صراعاته داخل القطر العربي الشقيق؟

الكثير من المواقف والحكايات كشف عنها البروفيسور في حواره الخاص مع «البيان الرياضي»، والذي أفصح من خلاله ولأول مرة عن الكثير من الأسرار حول صراعاته في الوسط الرياضي، ومع السلطة السياسية، والاتحادات والأندية، والصراع التاريخي مع الصحافة الرياضة، وتحدّث شداد بصراحته المعهودة، وبكثير من الشفافية عن طبيعة الخلاف مع «تلاميذه» من قادة الاتحاد السابق الذين شكلوا معه مجموعة خاضت صراعات طويلة، وكشف عن الكيفية التي تم بها اختراق المجموعة، وقدّم رؤيته لمشاركة الهلال والمريخ في احتفالات الإمارات بعام زايد بأداء المباراة في الإمارات، كما كشف عن سرقات الأموال الضخمة من بطولة الشان ومسؤولية الاتحاد السابق..النص الكامل للحوار الجريء تطالعونه غدا في البيان الرياضي



