حميد القطامي لـ "البيان الرياضي": رياضتنا تحتاج لعاصفة حسم

المصدر: حوار – عماد الدين إبراهيم

وصف معالي حميد بن محمد القطامي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رياضة الإمارات، بأنها باتت الحلقة الأضعف في منظومة الإنجازات، وفلسفة الرقم واحد التي تتميز بها الدولة في كثير من مرافق الحياة، والتي وصلت فيها الإنجازات إلى الفضاء، ولا تنقص رياضتنا إمكانات ولا استراتيجيات من قبل القيادة الرشيدة، لكن وضح تماماً أنها بحاجة إلى عشرات من «عواصف الحسم»، لمواجهة العديد من الظواهر السلبية التي باتت تشكل خطراً على مسيرة الرياضة، وتحول بينها وبين الرقم واحد، الذي تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة، وهي كثيرة، وفي مقدمها، أنها أسيرة التجاذبات والتأثيرات في إطار سياسات النفوذ، والتي تشكل القنوات الإعلامية الرياضية مسرحاً لها، ومشدداً ألا تكون رياضتنا، وخاصة الاتحادات الرياضية، أسيرة أشخاص بعينهم، لافتاً إلى أن الرياضات الأخرى ضحية الاهتمام المتزايد بكرة القدم، والنظرة المجتمعية لها، وأن كرة القدم هي الأهم، وتستحق الدعم والاهتمام الأكبر، مؤكداً أن المرحلة المقبلة من عمل اللجنة الأولمبية، سيكون شعارها الحسم، وكاشفاً العديد من الحقائق الصادمة حول مسيرة رياضتنا، وذلك خلال حواره الخاص مع «البيان الرياضي.»

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