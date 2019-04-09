حبوش صالح: البطولة الآسيوية طموح مشروع لـ «السماوي»

المصدر: Ⅶ حوار - أحمد عيسى

كشف حبوش صالح نجم وسط بني ياس ومنتخبنا الوطني سابقاً، عن سر نجاح «السماوي» ومنافسته للكبار في الموسم الحالي رغم أنه صاعد للدوري حديثاً، وتحدث عن أسباب تألقه اللافت الذي خطف به الأضواء في مشوار هذا الموسم، وأكد خلال حوار مع «البيان الرياضي» الذي أخرجه عن صمته الطويل، أنه اجتهد من أجل العودة إلى صفوف «الأبيض» وكان يأمل في رد جزء من جميل الوطن باللعب في بطولة كأس آسيا الأخيرة، مؤكداً أن كفاحه ما زال مستمراً حتى يحقق هدف العودة للعب مع «الأبيض».

وتحدث حبوش عن مستقبله وقال «السماوي» لديه الأولوية في تجديد عقدي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ذاكراً أن بني ياس بيته ويفضل الاستمرار به لكن في زمن الاحتراف كل شيء وراد، وتحدث حبوش عن طموح بني ياس وبصمة المدرب كرونوسلاف في الفريق.

سر

ما هو سر تألق بني ياس وحصوله على مركز متقدم في دوري المحترفين؟

بداية أقول إن كل شيء توفيق من عند الله، ثانياً سر تألق الفريق وتحقيقه لنتائج متميزة يعود إلى «الأجواء العائلية» التي يعيشها النادي، نحن في بني ياس لسنا مجرد فريق كرة قدم، بل عائلة واحدة، على مستوى اللاعبين المواطنين والأجانب وكذلك الجهازين الفني والإداري ومن خلفنا إدارة النادي، مهما تحدثت عن الأجواء التي تسود النادي لن أصفها بشكلها الحقيقي لكنها أجواء أكثر من ممتازة فيها الترابط والمحبة والحرص على مصلحة النادي، وهي أشياء ساهمت بشكل كبير في نتائجنا الإيجابية والنجاح الذي تحقق.

عناصر متميزة

لكن «الأجواء العائلية» فقط لا تصنع الانتصارات؟

هذا صحيح ولكنها تلعب دوراً في الانتصارات، من ناحية فنية الفريق به عناصر متميزة تتمتع بخبرة كبيرة مثل يوسف جابر وفواز عوانة، وهناك عناصر موهوبة وتمتلك الخبرة أيضاً رغم صغر سنها، والتوليفة الجيدة بين الخبرة والشباب مع تميز مردود الأجانب، كل ذلك ساهم في خلق فريق أعتقد أنه جيد إلى حد بعيد بدليل النتائج التي تحققت سابقاً.

معاناة

ماذا عن معاناة الفريق عند الهبوط؟

عانينا من تجربة صعبة ومؤلمة قبل عامين بهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، وكان شيئاً محزناً، لذلك لا نرغب في تكرار تلك التجربة، وهو الأمر الذي شجعنا على البداية القوية ومضاعفة المجهود خوفاً من الهبوط مرة أخرى باعتبار أن ذلك لن يكون مقبولاً سواء من جانبنا كلاعبين أو لجماهير وإدارة النادي، في رأيي أن الإصرار على الوصول إلى مركز جيد شكل دفعة كبيرة للفريق وجعله يقدم مستويات جيدة.

مشوار

ما هو دور المدرب كرونوسلاف في مشوار الفريق الحالي؟

كرونوسلاف مدرب ممتاز، وبصمته موجودة في الفريق وهو يمثل جزءاً كبيراً من كلمة سر نجاحنا وتألق زملائي اللاعبين، كلمة حق أقولها في هذا المدرب أنه واحد من أفضل المدربين الذين دربوني في مسيرتي الكروية، فهو يمتاز بقراءة جيدة للملعب ولمنافسيه ويتفهم نفسيات اللاعب ويعرف كيف يتعامل معه وكيف وأين يوظفه، إضافة إلى أنه عرف كيف يكسب جميع اللاعبين، وهو للعلم محبوب من كل أفراد الفريق وهذا أمر جيد بالتأكيد يساعد في خلق الاستقرار وتحقيق النتائج الإيجابية، لكن للأمانة أيضاً إن تميز أداء الفريق بدأ الموسم الماضي الذي شهد بداية عملية البناء وبعدها واصل كرونوسلاف بنجاح في قيادة الفريق وأضاف إليه الكثير.

نجاح غير متوقع

وهل كنتم تتوقعون هذا النجاح والوصول إلى 33 نقطة؟

بكل صراحة لم أتوقع هذا النجاح الكبير خاصة أن مرحلة الإعداد في بدايتها شهدت غياباً لعدد من اللاعبين، ولم يكتمل عقد اللاعبين الأجانب إلا بعد فترة من التدريبات، وهذا الوضع بالنسبة لي لم يكن مبشراً بالوصول إلى عدد كبير من النقاط أو الوصول إلى مركز متقدم لكن مع ثقة كبيرة بأن الهبوط لن يتكرر قياساً بالدوافع التي تسيطر علينا وجودة اللاعبين، إضافة إلى نقطة مهمة وهي أن الفريق تعاقد مع 4 أجانب جدد وعدد من العناصر الوطنية لكن حدث انسجام سريع وتفاهم كبير بين الجميع.

وما هو طموح الفريق حالياً؟

من الجيد أن نفوز بإحدى بطاقات المشاركة في البطولة الآسيوية الموسم المقبل والمنافسة على مقاعد الأربعة الأوائل وهذا طموح مشروع وهدف نسعى إليه، رغم أن هدف الفريق مع بداية الموسم كان واضحاً وهو البقاء في الدوري، وحالياً بعد أن تقدمنا بشكل جيد في الترتيب فإننا سنتعامل مع كل مباراة برغبة الفوز وتقديم مستويات جيدة.

تألق

وماذا عن تألقك اللافت؟

تألقت بفضل من رب العالمين بجانب مساعدة زملائي اللاعبين والاجتهاد الفردي، مع دعم من الإدارة والجهاز الفني ومحبي النادي، وكلها أشياء ساعدتني على الظهور الجيد، هذا التألق نتاج للتعاون داخل الملعب، فكل زملائي اللاعبين قدموا مستويات جيدة، بالنسبة لي فالمدرب وظفني في المكان الصحيح بخانة المحور، واستفدت من أدائي في هذا المركز من خبرة لاعبين شاركت معهم في بني ياس مثل سلطان الغافري وعامر عبد الرحمن، كما استفدت طوال مسيرتي من نواف مبارك وغيرهم من النجوم البارزين الذين دافعوا عن شعار النادي وزاملتهم في الملعب.

العودة للمنتخب

رغم تألقك لكن لم يتم اختيارك للمنتخب الوطني.. ما تعليقك؟

بالتأكيد هذا الأمر يعود للجهاز الفني، شخصياً اجتهدت من أجل العودة إلى صفوف المنتخب وأداء ضريبة الوطن الذي له دين كبير علينا ولم يقصر معنا، كنت أتوقع العودة والمشاركة في بطولة كأس آسيا، وتمنيت تمثيل «الأبيض» في البطولة التي أقيمت في بيتنا، ولكن الجهاز الفني كانت له رؤيته، التي احترمها وحتى الآن ما زلت أكافح واجتهد حتى أحظى بفرصة العودة وواثق من تحقيق هدفي في الوقت القريب لأن الباب مفتوح أمام كل اللاعبين.

تجديد

هل ستقوم بتجديد عقدك مع «السماوي»؟

الأولوية لنادي بني ياس في تجديد عقدي وكل شيء وارد، وأؤكد أن بني ياس بيتي ولن أرفض تجديد عقدي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم أتلق عرضاً حتى الآن من أي ناد، لكن ستكون الأولوية لـ «السماوي» بحكم الارتباط القوي به لأنني أحد أبناء النادي الذي قدم لي الكثير في مسيرتي، وأؤكد أننا في زمن الاحتراف وهذا الموضوع عند وكيل أعمالي ولا أريد أن أشغل بالي به هذه الأيام لأن كل تركيزي على بقية مشوار الموسم.

بطاقة شخصية

الاسم: حبوش صالح حبوش

العمر: 29 عاماً

النادي: بني ياس

المركز: لاعب وسط

رقم القميص: 10

إنجازات مع السماوي: كأس الأندية الخليجية

2012-2013

بطولة دوري الدرجة الأولى

2017-2018

تحليل الإخفاق مسؤولية النقاد

رفض حبوش صالح التعليق على أسباب تراجع مستوى الكرة الإماراتية في الفترة الأخيرة، وإخفاق منتخبنا في كأس آسيا وحالة الإحباط التي تسيطر على الشارع الرياضي، وقال: تحليل الإخفاق ومستوى المنتخبات والفرق للنقاد والمحللين، وكلاعب لا أستطيع التحدث في مثل هذه المواضيع، وأتمنى تحقيق الكرة الإماراتية نتائج مشرفة دائماً.أبوظبي - البيان الرياضي

الهبوط أثر في حضور الجماهير

تحدث حبوش صالح عن أسباب غياب الجماهير بشكل كبير في مباريات بني ياس رغم النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق وقال: فريقنا يحظى بقاعدة كبيرة من الجماهير لكن هبوطه الموسم قبل الماضي إلى دوري الدرجة الأولى ربما جعل الكثيرين يشعرون بالإحباط ويبتعدون عن الفريق.

وأضاف: حالياً توجد مساندة للفريق من بعض محبي النادي ويذهبون خلفه في مبارياته خارج ملعبه، لكن بالتأكيد هذا العدد لا يتناسب مع حجم جمهورنا الحقيقي ونعمل لتحقيق النتائج الإيجابية وإسعاد جماهيرنا الذين يحضرون إلى الملاعب او البعيدين عن مبارياتنا لأننا نحتاج إلى الجميع ونستمد منهم قوتنا ونأمل وقفتهم معنا في المرحلة المقبلة حتى ننهي الموسم في مركز أفضل.أبوظبي - البيان الرياضي

إدارة بني ياس وفرت الاستقرار

أثنى حبوش صالح على الدور الكبير لإدارة نادي بني ياس في خلق الاستقرار للفريق، وتهيئة الأجواء ليس لفريق الكرة فقط، ولكن في النادي بشكل عام، مؤكداً أن الإدارة تبذل قصارى جهدها ليكون النادي في المقدمة، مشيراً إلى أن الإدارة متواجدة خلف الفريق بشكل مستمر، وتقدم له الدعم وتسعى لحل كل العقبات ، ما انعكس على النتائج الإيجابية لـ «السماوي». أبوظبي - البيان الرياضي