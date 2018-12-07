شراكة بين الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 و «المصارعة العالمية»

المصدر: حوار - خالد المهيري

أعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019 عن شراكتها مع منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية «WWE» تماشيًا مع استراتيجية اللجنة في تنظيم الأولمبياد الخاص، الحدث الرياضي والإنساني الأكبر على مستوى العالم والمقرر إقامته في أبوظبي بالفترة من 14 إلى 22 مارس من العام المٌقبل. وبموجب هذه الشراكة، تسخر «WWE» جميع قنوات التواصل التي تملكها للتعريف بالأولمبياد الخاص الألعاب العالمية ودعمها من خلال مشاركة أشهر نجوم «WWE» في مجموعة من فعاليات الأولمبياد الخاص في مختلف أنحاء العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط والصين والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأميركية. كما سوف تعمل «WWE» على إنتاج وبث إعلانات توعوية عامة تبث مباشرة على «WWE Network» والقنوات التلفزيونية والقنوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي.

و تزامن هذا الإعلان، مع زيارة نجمة المصارعة ساشا بانكس لمدينة دبي للترويج لهذه الشراكة، حيث استغلت «البيان الرياضي» الفرصة لإجراء اللقاء الثاني مع النجمة عقب الحوار الأول الذي كان العام الماضي في العاصمة أبوظبي خلال مشاركتها في جولة المصارعة الحرة.

التقينا العام الماضي في أبوظبي؟

بالفعل أنا سعيدة بالتواجد مرة أخرى في الإمارات وفي مدينة دبي بالتحديد التي أزورها للمرة الأولى، للترويج للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية التي ستقام في العاصمة أبوظبي العام المقبل، وسعادتي زادت بلقائي لنجمة أصحاب الهمم شيخة القاسمي.

لقد قمتي بزيارة برج خليفة؟

نعم، لقد كان رائعاً، بالفعل انه أطول برج في العالم، وقضينا وقتاً ممتعاً مع شيخة القاسمي وهي مثال قوي على مدى تميز أصحاب الهمم في كافة المجالات، خاصة الرياضة، كما سأتواجد في حدث تسجيل المتطوعين بدبي مول اليوم.

مدى تميز

حديثنا أكثر عن شراكة «WWE» مع البطولة والدور الذي ستقومين به خلال الجولة؟

أنا أدعم الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية منذ العام 2014، عندما كنت أشارك في عروض «NXT»، وبكل صراحة علمت قبل عدة أسابيع بقدومي هنا للترويج للشراكة التي ستجمعنا مع البطولة، وأحسست بالسعادة البالغة، العام الماضي تواجدنا في أبوظبي ونظمنا أول نزال نسائي للمنظمة في الشرق الأوسط، والجميع تحدث عن الإمارات حتى في الولايات المتحدة الأميركية عقب هذا النزال، وأنا هنا لكي أدعم رسالة البطولة وهي إظهار مدى تميز أصحاب الهمم في المجال الرياضي، ودوري هو أن يشاهد العالم بأن أصحاب الهمم قادرون على تحقيق الإنجازات وهم في الحقيقة أفضل منا في كل شئ.

ما هي رسالتك الاجتماعية من خلال البطولة؟

اتبعوا أحلامكم وقلوبكم، والجميع لديه صوت وقصة يرويها للجميع، ومن المهم على الجميع أن يتشاركوا هذه القصة، لنجعل هذا العالم أفضل.

الأفضل دائماً

دعينا نتحدث عن المصارعة الحرة، العام الماضي قلتي إنك الأفضل، هل ما زلت متمسكة بهذه المقولة عقب كل الأحداث التي حدثت هذا العام؟

طبعاً مازلت أنا الأفضل، أنا لم أكرس حياتي للمصارعة الحرة لكي أقول إنني لست الأفضل، أي أحد يقول هذا الكلام، لا أعتقد أنه يجب أن يتواجد معنا، وأنا لا أنوي أن أرضى بالمركز الثاني، أريد أن أكون دائماً في المركز الأول وأترك بصماتي على الحلبات.

هناك الكثير من الأحداث التي مرت على قسم السيدات هذا العام في المنظمة أهمها مهرجان «إيفولوشن» الذي كان مخصصاً فقط للسيدات؟

بالفعل كانت رحلة بلا توقف هذا العام لنا، كان عاماً مميزاً لقسم السيدات، وأفضل لحظة لي هي الوقوف على الحلبة مع أساطير قسم السيدات في المصارعة الحرة من أمثال تريش ستراتس، وليتا، في نزال «رويال رامبل» الذي كان مخصصاً للسيدات والأول من نوعه، ومهرجان «إيفولوشن» هو الحلم الذي تحقق، وجود مهرجان حصري لسيدات المصارعة كان بالفعل شيئاً مميزاً وقوياً، ورؤية الجماهير وهي تتهافت لشراء تذاكر العرض دليل قوي على الدعم الذي نلقاه من المجتمع، خاصة عندما شاهدنا أولياء الأمور وهم يصطحبون بناتهم للعرض، ويوماً ما سنرى هؤلاء الفتيات وهن يحلمن أن يكن هن نجمات المستقبل.

كيف علمتي بمهرجان «إيفولوشن»؟

في البداية كانت هناك شائعات بأنه سيكون هناك عرض مخصص لنجمات المصارعة الحرة، حتى جاء الإعلان الرسمي من خلال أحد عروض «رو»، لقد كان حدثاً مميزاً.

هل سنرى إقامة هذا المهرجان سنوياً؟

أعتقد ذلك، لقد كان مهرجاناً ناجحاً، الجماهير كانت ضخمة، والتذاكر بيعت بالكامل، وهم فعلا كانوا الداعمين لنا، في السابق قد نقول إننا لم يتم قبولنا أو لم نتصدر الأخبار، ولكن هنا نحن في الصدارة، كما يفعل الرجال من نجوم المصارعة الحرة، وسنواصل هذا النجاح.

إذاً هل الثورة النسائية مستمرة؟

كل يوم نحارب من أجل شئ جديد، وهذا لن يتوقف، في الحياة يجب أن تحارب لشئ، وهي رحلة جميلة ومميزة.

هل ستقومين بدعوة شيخة القاسمي لحضور أحد عروض المصارعة الحرة؟

أتمنى ذلك، أريدها أن تشاهد مهرجان «راسلمانيا» وهي بالفعل معجبة بالمصارعة الحرة وتحب النجم الأسطوري اندرتيكر.

شيخة القاسمي.. صاحبة الابتسامة الإيجابية

هي جميلة جداً، ابتسامتها لا تفارقها، رافقت نجمة منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية ساشا بانكس في جولتها الترويجية للشراكة التي تجمع المنظمة مع بطولة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية التي ستستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي العام المقبل، لتحظى بحب جميع من جلس معها، هذه شيخة القاسمي نجمة المنتخب الإماراتي لأصحاب الهمم التي ستحمل شعلة الأمل في افتتاح البطولة.

وقالت شيخة القاسمي في حديثها لـ «البيان الرياضي» إنها سعدت بلقاء النجمة ساشا بانكس، حيث قامتا بجولة في برج خليفة، مضيفة بأن ما قامت به ساشا بانكس يعطي رسالة قوية للعالم بأننا جميعا سواسية والجمال هو جمال القلب والروح.

وأكدت شيخة القاسمي بأنها تعشق الرياضة جدا، ومتحمسة للمشاركة في البطولة، وحمل شعلة الأمل خلال الافتتاح.

كما عبرت شيخة القاسمي عن حبها للمصارعة الحرة العالمية، قائلة «أنا أتابع المصارعة الحرة، وحاليا أنا معجبة بساشا بانكس، وأيضا أنا أحب النجم الأسطوري اندرتيكر».

وأظهرت شيخة القاسمي مواهبها الرائعة خلال اللقاء، عندما قامت بتلقين ساشا بانكس كلمة «شوف البيان» بالعربي شارحة لها معنى الكلمة بالعربي.

شكر

خلفان المزروعي: «WWE» تتمتع بتاريخ طويل في دعم حركة الأولمبياد الخاص

تقدم خلفان المزروعي، المدير العام للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، بالشكر الجزيل لمنظمة المصارعة العالمية الترفيهية «WWE» على مشاركتهم في دعم الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تستضيفها أبوظبي التي تعتبر دافعًا لجميع الرياضيين المشاركين في الألعاب القادمين من مختلف أنحاء العالم لإبراز كامل قدراتهم وإمكاناتهم سواء خلال الألعاب أو عند عودتهم إلى أوطانهم.

وأضاف: «يسعدنا تواجد «WWE» في الألعاب العالمية نظرًا للتاريخ الطويل الذي تتمتع به «WWE» في دعم حركة الأولمبياد الخاص، وباعتبارها مؤسسة تواصل تسليط الضوء على أهمية دمج أصحاب الهمم وبناء مجتمع متضامن».

مثابرة

ستيفاني مكمان: أصحاب الهمم هم قدوة للكون

أكدت ستيفاني مكمان، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية WWE، بأن الرياضيين المشاركين في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، هم قدوة للكون بأسره لما يظهرونه من عزيمة وإصرار في مواجهة أصعب التحديات، نرى في التزامهم وحماسهم تجاه الرياضة وزملائهم في الفريق، درساً في القيم والأخلاق الرياضية، ونحن فخورون بدعم هذا الحدث الرياضي والإنساني الكبير.

وتجمع WWE مع الأولمبياد الخاص علاقة طويلة، فقبل إطلاق شراكة عالمية عام 2016، كانت WWE الشريك المؤسس للأولمبياد الخاص في الولايات المتحدة الأميركية عام 2014، كما كانت الشريك الترويجي للأولمبياد الخاص في لوس أنجليس 2015، وللأولمبياد الخاص الولايات المتحدة الأميركية التي استضافتها سياتل وواشنطن هذا العام.