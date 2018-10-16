عبد الرحمن أبو الشوارب: مسؤوليتنا إعادة روح النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد عبدالرحمن أبوالشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم أن إعادة «روح النصر» إلى الفريق الأول أولوية بالنسبة لمجلس الإدارة الجديد، مشيراً إلى أن ابتعاد العميد عن الدرع أكثر من 3 عقود «عبء معنوي» لكل مشجع نصراوي، ومنوهاً إلى أن قدر النصر التواجد دائماً في قلب المنافسة وليس مجرد المشاركة.

ورغم مرور 5 جولات واحتلال الفريق للمركز قبل الأخير، نفى أبو الشوارب رفع النصر راية الاستسلام في الموسم الجديد، مؤكداً أن الفريق يملك مصيره في دوري الخليج العربي بين يديه، وأن التدارك ممكن، خاصة أن العميد تعرض لسيناريو مشابه الموسم الماضي لكنه قفز من المركز التاسع إلى الرابع وكان قادراً على تحقيق مركز أفضل.

ويتطلع عبد الرحمن أبو الشوارب إلى نقل النجاحات التي حققها على صعيد الألعاب الجماعية والفردية بالنادي خلال السنوات الأخيرة إلى فريق كرة القدم وإعادته إلى الواجهة على كافة المستويات.

إدارة

وقلل أبو الشوارب من الصعوبات التي قد تواجهه في إدارة شركة الكرة، مؤكداً أنه لا يوجد اختلاف بين شركة الألعاب أو شركة الكرة لأن العمل الإداري هو نفسه، وليس هناك فروقات كبيرة في إدارة الشركتين باستثناء وجود ضغط أكبر بالنسبة لفريق كرة القدم، مشدداً على ضرورة تكامل المنظومة الإدارية لتحقيق الأهداف.

واعتبر أبو الشوارب تكليفه برئاسة مجلس إدارة شركة الكرة شرفاً كبيراً، متمنياً أن يكون عند حسن ظن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس النادي والشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال: أدرك جيداً أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقنا وسنقوم بدراسة كافة الجوانب والاطلاع على النظام الإداري المتبع لتقييمه، لقد جئنا في فترة صعبة بسبب النتائج السلبية للفريق الأول، وهو ما يحملنا مسؤولية أكبر لإعادة ترتيب البيت، هناك جهود بذلت في الفترة الماضية وسنواصل البناء عليها وإصلاح الخلل إن وجد.

ونوّه أبو الشوارب بأن نجاح الفريق الأول يحتاج إلى وضع استراتيجية وخطط واضحة على المديين البعيد والقصير والمزج بين الخبرة الفنية والإدارية لأعضاء مجلس الإدارة للخروج بأفضل القرارات المفيدة لتحقيق الأهداف والتي من أهمها تكوين فريق منافس وقوي.

مشيراً إلى أن ابتعاد النصر لأكثر من 3 عقود عن لقب الدوري يشكل عبئاً معنوياً ليس فقط على مجلس الإدارة بل على كل مشجع نصراوي، وقال: بغض النظر عن مسؤولية رئاسة مجلس الإدارة، أنا نصراوي، وطبعاً اشعر بعبء معنوي لمجرد التفكير أن الفريق بعيد عن لقب الدوري طيلة هذه السنوات.

طموح

وأضاف قائلا: أطمح أن ينجح النصر في العودة إلى التربع على قمة دوري الخليج العربي في أقرب وقت ممكن، لذا إعادة العميد إلى مكانه الطبيعي من أولويات مجلس الإدارة، أنا متفائل أنه طالما وجد عمل متكامل من الجميع ستتحقق كل الأهـداف، وفي مقدمتها لقب الدوري وسنبذل كل جهودنا حتى يكون النصر في قلب المنافسة.

وتابع: بقدر ما ننجح في ربط المنظومة مع بعضها البعض سنخرج بنتيجة طيبة، يجب أن يكون هناك انسجام بين الإدارة الفنية والرؤية الإدارية، إن وجد خلل في جزء معين لن يتحقق المطلوب، من جهتنا سنعمل حنى يكون النصر فريقاً منافساً دائماً لأن العميد لا يلعب من أجل المشاركة فقط.

وعبر أبو الشوارب عن ثقته في قدرة النصر على العودة من جديد إلى المنافسة رغم الهزائم الأربع، مشيراً إلى أن الموسم الماضي بدأ الفريق بصعوبة واحتل المركز التاسع ثم قفز إلى الرابع وكان قادراً على إنهاء الدوري في مركز أفضل، طالما أن الكرة في الملعب نحن واثقون أن النصر قادر على الذهاب بعيداً، علينا أن نفكر دائماً في تحسين مركزنا وخوض المباريات بالقطعة.

قرارات

وشدد أبو الشوارب على ضرورة التريث في اتخاذ القرارات وخاصة منها المتعلقة بالجهاز الفني، وقال: لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير مدرب لمجرد التغيير، علينا تقييم العمل أولاً ومدى تطور أداء الفريق ثم اتخاذ القرار المناسب، حتى التغيير الإداري يجب أن يكون مبنياً على تقييم موضوعي، لماذا التغيير وماهي إيجابياته وسلبياته وما قد يترتب عنه؟

وعن رأيه في تطبيق منظومة سقف الرواتب في أندية دوري الخليج العربي، صرح أبو الشوارب أن فرض الرقابة على عقود اللاعبين يأتي ضمن ترسيخ مبادئ الحوكمة في الأندية وتطبيق الشفافية المالية ما يضمن لها الاستمرار ويقلل من حجم الصرف.

مشيراً إلى أنه طالما أن الحكومة هي الممول الأساسي للأندية يجب الالتزام بسقف الرواتب رغم أنه لاوجود لهذا النظام في أغلب الدوريات، واستطرد قائلا: عندما نصل إلى مرحلة رفع الدعم الحكومي عن الأندية وإذا ما وصل كل ناد للاعتماد على موارده الذاتية لا مبرر لتطبيق سقف الرواتب لأنه غير منطقي أن نربط نادياً يملك استثمارات ومداخيل بناد آخر لا يملك ذلك وبالتالي كل ناد عليه العمل حسب إمكانياته الماديّة.

وبالنسبة لتقنية الفيديو، أوضح أبو الشوارب أن الفكرة جيدة للتقليل من الاعتراضات حول قرارات الحكم ولكن هذه التقنية لا تخلو من بعض السلبيات في الوقت الراهن وتحتاج إلى التطوير حتى لا ينتفع منها ناد على حساب آخر.

مسيرة الإنجازات

تدرّج عبد الرحمن أبو الشوارب في مسيرته الرياضية والإدارية من لاعب كرة سلة إلى مشرف على الألعاب الرياضية بنادي النصر ثم رئيس لجنة الألعاب وعضواً في مجلس الإدارة إلى أن تم تعيينه في مارس 2016 رئيساً لمجلس إدارة شركة الألعاب وفي 29 سبتمبر الماضي، رئيساً لمجلس إدارة شركة كرة القدم.

وحققت الألعاب الرياضية لنادي النصر إنجازات تاريخية وأرقاماً قياسية على صعيد رياضة الإمارات تحت قيادة أبو الشوارب، حيث وصل حصاد موسم 2016-2017 في الألعاب الجماعية والفردية إلى71 لقباً، وفي موسم 2014-2015 حققت الألعاب الرياضية في نادي النصر 64 لقباً وفي الموسم الذي سبقه 47 لقباً، كل هذه الأرقام والنجاحات جعلت أبو الشوارب يحظى بثقة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس النادي لتعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة الكرة.

لاعبو الأكاديمية في أيدٍ أمينة

شدد عبدالرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، على ضرورة الاهتمام بلاعبي الأكاديمية من الجوانب السلوكية والأخلاقية كافة، وغرس حب النادي في قلوبهم، وتعزيز روح الانتماء لديهم، مؤكداً أن الاهتمام بالجانب الدراسي، يأتي في المقام الأول، ومن بعده التفوق الرياضي، وعلى ضرورة وجود تواصل مستمر مع أولياء الأمور، ومنحهم الطمأنينة بأن أبناءهم في أيدٍ أمينة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس إدارة شركة الكرة، مع الأطقم الإدارية والفنية من قطاع الناشئين ومدرسة الكرة، بحضور طارق الجناحي نائب رئيس الشركة، والأعضاء ثابت سهيل، عادل شاكري، جمعة الكعبي، راشد مرزوق والدكتور حمد الفلاسي عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة.

وجاء اجتماع أبو الشوارب مع الأطقم الإدارية والفنية، من أجل الاطلاع على آخر التطورات الخاصة بأكاديمية الكرة، بشقيها قطاع الناشئين ومدرسة الكرة، ومعرفة خطط الإعداد، والاطمئنان على كل التفاصيل الخاصة بالفِرق.

وتوجّه أبو الشوارب في بداية الاجتماع بالشكر إلى مجلس الإدارة السابق، موضحاً أنه وفريق عمله سيواصلون العمل لتكملة المسيرة.

كما توجّه بالشكر للداعم الأول للنادي، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس النادي، قائلاً بأن سموه لم يتوانَ يوماً في دعم النادي، خاصةً المراحل السنية، ليس في كرة القدم فقط، ولكن في جميع الألعاب.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الكرة، أن تطور العمل يكون بجهود الطواقم الإدارية والفنية، ومن خلفهم دعم مجلس الإدارة، لأن الهدف الأول للجميع هو اسم وشعار نادي النصر.