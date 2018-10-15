لمياء خان: ترايثلون دبي منصة عالمية لصقل مواهب السيدات

المصدر: حوار: عماد الدين إبراهيم

كشفت لمياء عبد العزيز خان رئيسة اللجنة المنظمة لترايثلون دبي للسيدات، نائب رئيس لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، مدير نادي دبي للسيدات، أنه، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وبدعم مباشر من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات، بات ترايثلون دبي للسيدات، منصة محلية وعالمية ومتنفساً خاصاً لصناعة البطلات في ترايثلون السيدات وصقل المواهب.

استراتيجية

وتابعت لمياء خان قائلة إن كشف الخطط والاستراتيجيات التي وُضِعت لأجل تنفيذ الرؤية المتكاملة التي تجعل من ترايثلون دبي للسيدات منصة عالمية، وملتقا خاصاً للسيدات، بوصفها مبادرة تحظى بدعم كامل من القيادة الرشيدة، في إطار تمكين المرأة، وأتاحت الفرصة لها في ممارسة الرياضة في أجواء خاصة بها، وهو نهج عام في حكومة دبي ومجلس دبي الرياضي، حيث تأتي المبادرة في إطار شراكة متكاملة بين مجلس دبي الرياضي، ونادي دبي للسيدات، في إطار مفهوم أن دبي وجهة جاذبة للرياضات العالمية.

نورة الكعبي ومنى المري وموزة المري ولمياء خان خلال تتويج البطلات في النسخة الأخيرة | البيان

توجيهات

وأشارت لمياء خان إلى أن التوجيهات المباشرة والدعم اللا محدود للسباق منذ نسخته الأولى، من قبل حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات، من الأسباب التي ساهمت في وضع الاستراتيجيات لأجل استقطاب المواهب من كافة الجنسيات، خاصة المواطنات، وأتاحت الفرصة لهن في ممارسة رياضة الترايثلون، حيث وجهت سموها بإقامة «مُخيَّم الترايثلون» لإعداد المشاركات في «ترايثلون دبي للسيدات»، وهو عبارة عن معسكر متكامل يتم فيه تقديم حصص تدريبية مجانية متكاملة للمشاركات في السباق الرئيس، تتضمن حصصاً في السباحة والجري وركوب الدراجات الهوائية، سواءً داخل الصالات أو في الهواء الطلق، وذلك على مدى 3 أسابيع، تبدأ من اليوم وتستمر حتى موعد انطلاق سباق «ترايثلون دبي للسيدات».

مواهب

وقالت لمياء خان: إن فوائد ومكاسب الرؤية المستقبلية التي يوفرها المخيم للمواهب، كشفت عن أن المخيم، وبناء على توجيهات ودعم حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات، يتم تخصيص خبيرات عالميات ومحليات ومواطنات للأشراف على تدريب المقبلات على تعلم أبجديات الترايثلون، والتعرف إلى هذه الرياضة، التي كانت إلى وقت قريب تعد غريبة على السيدات، ولا يجدن الأماكن الخاصة لهن لممارستها، بوصفها تحدياً ثلاثياً يحتاج لبيئة خاصة لهن لممارستها، خاصة السباحة.

بطلات

وتوضيحاً لرؤيتها لتكون دبي منصة عالمية لترايثلون السيدات، أضافت لمياء خان: إن نادي دبي للسيدات، يملك شاطئاً بمواصفات عالمية لممارسة السباحة، وهو مغلق بالكامل، ما يجعله جاذباً جداً للراغبات في ممارسة الترايثلون، وهو أمر غير متاح لهن في كثير من دول العالم، فضلاً عن استضافة بطلات عالميات يُكسبن المشاركات خبرات تنافسية احترافية، وتصقل مواهبهن في بيئة تنافسية جادة، وهي الرؤية التي تؤكد عليها سمو رئيسة نادي دبي للسيدات، وهي خصوصية واحترافية، تجعل من دبي منصة عالمية لترايثلون السيدات.

دعم لوجستي

وأكدت لمياء خان أن المستقبل لترايثلون السيدات سيكون في دبي، هو الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين نادي دبي للسيدات، ومجلس دبي الرياضي، الذي يملك خبرات عالمية في تنظيم البطولات واستضافة الفعاليات العالمية والأحداث المهمة، في روزنامة مختلف الرياضات، وهو يوفر دعماً لوجستياً لا محدوداً، ويتم ترجمته في تنفيذ الاستراتيجية العامة لاستقطاب المواهب، وتزايد عدد المشاركات في رياضة الترايثلون.

مشاركة

ورحبت لمياء خان بالشراكة الفنية والرياضية المقبلة مع جمعية الإمارات الوطنية لرياضة الترايثلون، حيث تم وضع الخطوط العريضة مع العميد عبد الملك جاني، الأمين العام للجمعية، لأجل تبادل الخبرات في سبيل ترجمة الجهود المشتركة لمصلحة منتخب وطني قوي لسيدات الترايثلون، وهو حلم ليس صعب المنال، لأنه في ظل المشاركة الكبيرة من قبل المواطنات في النسخة الأولى للترايثلون، وما يملكه نادي سيدات دبي وقاعدة بيانات حول المواطنات الراغبات في المشاركة في النسخة الثانية، سيكون لدينا في القريب العاجل منتخب وطني قوي للسيدات، مؤهل لتمثيل الدولة في كافة البطولات والاستحقاقات العالمية، الرؤية الموضوعة ليس تنافسية محلية، بل وضع ودولتنا في منصات العالمية لهذه اللعبة، التي وضح تماماً من خلال النسخة الأولى لترايثلون دبي للسيدات، أن دولة الإمارات تملك مقومات التميز الكامل فيها.

إعداد

وختمت لمياء خان رئيسة اللجنة المنظمة لترايثلون دبي للسيدات بالقول: بناء على التوجيهات والدعم الكبير من قبل حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات، فإن نادي دبي للسيدات، خصص خبيرات متخصصات وسيدات في رياضة الترايثلون، لتقديم خبراتهن لعضوات النادي وجميع الراغبات في صقل مواهبهن في واكتساب خبرات احترافية في رياضة الترايثلون، وعلى مدار العام في نادي دبي للسيدات.

400

أوضحت لمياء خان رئيسة اللجنة المنظمة لترايثلون دبي للسيدات، نائب رئيس لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، مدير نادي دبي للسيدات، أن بطولة الترايثلون للسيدات، عبارة عن بطولة ثلاثية مميزة، وخاصة للسيدات، في أجواء مغلقة بالكامل، وتشمل المنافسات ثلاثة سباقات، هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة، حيث تتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 متر سباحة، ومسافة 10 كيلومترات دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كيلومتر جري، فيما تتنافس المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750 متراً سباحة، ومسافة 20 كيلومتراً للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلومترات جري، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة، تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر سباحة، و40 كيلومتراً للدراجات هوائية، و10 كيلومترات جري.

16

أكدت لمياء عبد العزيز خان أن السن المسموحة للمشاركة في السباقات، تبدأ من سن 16 سنة فما فوق، ولجميع النساء من جميع الجنسيات، ومختلف الفئات العمرية، والقدرات البدنية، وستتم المنافسات في جو من الخصوصية التامة، التي تمنح المشاركات الحرية في التنافس بالشكل الذي يتناسب مع عادات وتقاليد مجتمعنا.

100

قالت لمياء خان إن النسخة الماضية من الترايثلون، شهدت مشاركة 100 مواطنة، وهو رقم كبير، لكن الطموحات والتطلعات بتزايد الرقم في النسخة الثانية، والتي ستنطلق في التاسع من نوفمبر المقبل، وتحمل في طياتها تحديات مثيرة، من شأنها أن تحفز السيدات من جميع الجنسيات للمشاركة، لأن «ترايثلون دبي للسيدات»، يُعَد الأول من نوعه في المنطقة المخصص فقط للسيدات من جميع الجنسيات ومختلف الأعمار، مع تخصيص فئة خاصة للمواطنات في كل سباق، لأجل تحفيزهن على المشاركة، ويتوقع أن يتضاعف عدد المشاركات.

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