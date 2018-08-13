عبدالله حارب لـ «البيان»: 8 أندية تكفي لدورينا

المصدر: دبي - العوضي النمر

انتقد عبدالله حارب الفلاحي رئيس مجلس إدارة الوصل السابق، وجود 14 فريقاً في دوري الخليج العربي وقال: لدي قناعة بأن الدوري يجب أن يكون من 8 فرق فقط حتى نرى مستوى فنياً قوياً.

وعلق خلال حواره مع «البيان الرياضي» على برنامج إعداد الأبيض لكأس آسيا وقال: كل يوم نسمع عن خروج لاعبين وانضمام آخرين ما يخلق نوعاً من عدم الاستقرار، وشدد على أن الفوز بالبطولات يحتاج عملاً كبيراً ودؤوباً، وعارض مشروع سقف رواتب اللاعبين بقوله مثل هذه القرارات الضرر منها أكبر من فائدتها، الرقابة يجب أن تكون من المجالس الرياضية والأندية ذاتها، وطالب بإلغاء المشروع لأنه سيحد من تواجد العناصر المتميزة في ملاعبنا.

وأشاد بخطوة انتقال عمر عبدالرحمن إلى الهلال السعودي وقال: ننتظر احتراف لاعبين آخرين، كما انتقد توقيت إقامة البطولة العربية لأنها تأتي خلال مرحلة إعداد فرقنا للموسم الجديد والأندية غير جاهزة للبطولة.

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