10 ملايين متفرج يحضرون كأس العالم للأندية 2025 ومونديال 2026

المصدر: وام

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أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن كأس العالم للأندية 2025 ستكون فرصة مثالية لـ"التقارب بين الناس في مختلف دول العالم"، في ظل نسخة تاريخية يشارك فيها 32 فريقا، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح رئيس الفيفا أن عدد الحضور الجماهيري المنتظر في بطولة كأس العالم للأندية 2025 ومونديال 2026، سيتراوح ما بين 5 إلى 10 ملايين شخص في البلدان المستضيفة لهاتين البطولتين.

وتستضيف الولايات المتحدة المباريات الـ63 لأول بطولة لكأس العالم للأندية لكرة القدم بحُلتها الجديدة والتي ستقام خلال الفترة من 15 يونيو 2025، إلى 13 يوليو 2025، على 12 ملعباً تم الإعلان عنهم هم ميتلايف (نيويورك)، ومرسيدس بنز (أتلانتا)، وبنك أوف أميركا (شارلوت)، وتي كيو إل (سينسيناتي)، وروز بول (لوس أنجلوس)، وهارد روك (ميامي)، وجيوديس بارك (ناشفيل)، و كامبينج وورلد (أورلاندو)، و إنتر آند كو (أورلاندو)، و لينكولن فاينانشال (فيلادلفيا)، و لومين (سياتل)، وأودي (واشنطن العاصمة).

وقال إنفانتينو، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للفيفا، إن البطولة لن تكون أضخم حدث كروي يُنظم في الولايات المتحدة فحسب، بل ستمثّل أيضاً مناسبة توحّد خلالها كرة القدم العالم بأسره متجسداً في الأندية الممثلة للاتحادات القارية العالمية الستة التي تنافس للظفر بالكأس.

وأضاف " نحن نحتاج إلى الفعاليات التي تجمع الناس من جميع أنحاء العالم وتقرّب بينهم، وسيحدث لنا ذلك خلال فعاليات بطولة كأس العالم للأندية العام القادم، والتي سيشارك فيها أفضل 32 نادياً من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا".

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