أرسنال يلحق بمانشستر سيتي إلى الصدارة وسوبر هاتريك لبالمر في مرمى برايتون

المصدر: أ ف ب

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استغل أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي تعثر مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر أربعة مواسم أمام مضيفه نيوكاسل 1-1، ولحق به إلى الصدارة بعد فوزه بشق الأنفس على ضيفه ليستر سيتي 4-2 السبت في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

في المباراة الاولى، بدا واضحا تأثر مانشستر سيتي بغياب نجم خط وسطه الدولي الاسباني رودري بسبب إصابة في ركبته ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، فسقط في فخ التعادل أمام مضيفه نيوكاسل.

وكان رودري (28 عاما) أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال التعادل الأخير ضد أرسنال 2-2 في الدوري، فلعب أمام الدفاع الثلاثي ريكو لويس، الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش والألماني المخضرم إيلكاي غوندوغان.

ووصف المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا رودري الذي لم يهزم في آخر 52 مباراة له في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ فبراير 2023، بأنه "لا يمكن تعويضه" لكنه تعهد بإيجاد حلّ جماعي.

ودفع غوارديولا بالشاب ريكو لويس مكان رودري إلى جانب الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش. لكن سيتي افتقر إلى السيطرة والاتزان اللذين يوفرهما الدولي الإسباني غالبًا على الكرة سواء دفاعيا او هجوميا.

وقال غوارديولا "الأمر دائما صعب هنا مع قوتهم البدنية ويدافعون بعمق. أتيحت لنا الفرص لكن (نيك) بوب (حارس المرمى) كان رائعا لذا اكتفينا بنقطة واحدة".

واضاف "اتخذنا قرارات سيئة (بالفرص) لنجعل النتيجة 2-0".

ورغم سيطرة صاحب الأرض لفترات في الشوط الأول، افتتح سيتي التسجيل عبر قلب دفاعه الكرواتي يوشكو غفارديول بعد تسديدة جميلة في الزاوية ومجهود جيد لجاك غريليش على الجهة اليسرى (35).

في الثاني، أدرك نيوكاسل التعادل عبر الشاب أنتوني غوردون الذي حصل على ركلة جزاء وترجمها في شباك البرازيلي إيدرسون (58).

وإلى رودري، غاب عن تشكيلة غوارديولا لاعب الوسط الهجومي الدولي البلجيكي كيفن دي بروين.

وبعد أن سجل 10 أهداف في أول خمس مباريات، صام الهداف النروجي الفتاك إرلينغ هالاند في حالة نادرة هذا الموسم. ولم يخسر سيتي في آخر 29 مباراة في الدوري.

وباتت صدارة سيتي للترتيب (14 نقطة) مهددة من مطارديه ليفربول واستون فيلا اللذين يملكان 12 نقطة ويلعبان مع ولفرهامبتون وإيبسويتش تاون تواليا.

- فوز بشق الأنفس لأرسنال -

ولحق أرسنال، الوصيف في آخر موسمين، بسيتي إلى الصدارة بفوزه الصعب على ضيفه ليستر سيتي 4-2.

وبدا أن النادي اللندني في طريقه الى حسم نتيجة اللقاء في صالحه بسهولة بعدما تقدم بهدفين نظيفين في الشوط الاول سجلهما الدوليان البرازيلي غابريال مارتينيلي (20) والبلجيكي لياندرو تروسار (45+1).

لكن ليستر سيتي قلب الطاولة في الشوط الثاني بثنائية للمدافع جيمس جاستن (47 و63).

ونزل أرسنال بكل ثقله على مرمى الضيوف وفرض حارس المرمى الدنماركي مادس هرمانسن نفسه بتصديه لأكثر من فرصة للمدفعجية قبل أن يستسلم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ومن نيران صديقة عندما انبرى بوكايو ساكا إلى ركلة ركنية تابعها تروسار من مسافة قريبة فارتطمت بقدم لاعب الوسط النيجيري ويلفريد نديندي ومرت بين ساقي الحارس.

وعزز أرسنال تقدمه بهدف رابع وبخطأ فادح للمدافع جاستن الذي حاول إبعاد كرة مرتدة من حارس مرماه اثر تسديدة قوية للبديل البرازيلي غابريال جيزوس فهيأها للألماني كاي هافيترس الذي تابعها داخل المرمى الخالي (90+9).

- سوبر هاتريك لبالمر -

وتابع تشلسي صحوته وصعد الى المركز الثالث مؤقتا بفوزه الثالث تواليا وكان على حساب ضيفه برايتون 4-2 سجلها الدولي كول بالمر.

وفرض بالمر نفسه نجما للمباراة بتسجيله رباعية للنادي اللندني في الدقائق 21 و28 من ركلة جزاء و31 و41، وبات أول لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز يسجل رباعية في الشوط الاول حسب "أوبتا" للإحصائيات.

وسجل المدافع الدولي الإسباني مارك كوكوريا الهدف الخامس في الدقيقة 69 لكنه ألغي بداعي التسلل.

وهو الفوز الثالث تواليا للنادي اللندني والرابع هذا الموسم فرفع رصيده الى 13 نقطة بفارق نقطة واحدة امام ليفربول، فيما مُني برايتون بخسارته الاولى هذا الموسم والاولى بعد ثلاث تعادلات متتالية فتجمد رصيده عند 11 نقطة وتراجع الى المركز الثامن.

وقلب إيفرتون الطاولة على ضيفه كريستال بالاس عندما حوّل تخلفه بهدف للمدافع الدولي مارك غويهي (10) الى فوز بهدفين لدوايت ماكنيل (47 و54).

وهو الفوز الاول لإيفرتون هذا الموسم فتخلص من المركز الاخير وصعد الى المركز الخامس عشر، فيما تراجع كريستال بالاس الى المركز السابع عشر.

وحقق فولهام فوزا ثمينا على مضيفه نوتنغهام فوريست بهدف وحيد سجله مهاجمه المكسيكي راوول خيمينيس (51 من ركلة جزاء).

وتعادل برنتفورد مع وست هام بهدف للكاميروني براين مبويمو (1) مقابل هدف للعملاق الدولي التشيكي توماس سوتشيك (54).

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