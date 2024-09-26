ريال مدريد يعلن إصابة مبابي في فخذه اليسرى

المصدر: مدريد - أ ف ب

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أعلن ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، عن إصابة مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي في فخذه اليسرى، تعرض لها في المباراة ضد ديبورتيفو ألافيس (3 - 2)، أول من أمس، في المرحلة السابعة.

وكتب العملاق الإسباني في بيان صحافي: «بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا كيليان مبابي، من قبل المصلحة الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليسرى»، من دون أن تحدد مدة غياب نجمه الجديد، الذي أشارت وسائل إعلام إسبانية إلى إمكانية غيابه لثلاثة أسابيع.

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