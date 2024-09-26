رئيس أتلتيكو مدريد ينتج 7000 فيلم سينمائي

المصدر: مدريد - أ ف ب

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يُعرف إنريكي سيريسو في إسبانيا، بأنه الرئيس لفترة طويلة لنادي أتلتيكو مدريد لكرة القدم، المنافس الأقل بريقاً لغريمه التقليدي وجاره ريال مدريد.

لكنه أيضاً منتج أفلام قوي، يمتلك حقوق نحو 7 آلاف فيلم، بينها نحو 70 في المئة من جميع الأفلام التي تم إنتاجها على الإطلاق في إسبانيا، التي تغذي منصة البث الخاصة به «فليكس أولي» (FlixOle)، الأولى المتخصصة في السينما الإسبانية.

يُقاس النجاح في المجالين بشكل مختلف، كما قال سيريسو، الذي قاد أتلتيكو مدريد إلى ستة ألقاب أوروبية، وأربعة محلية، منذ توليه منصب رئيس القطب الثاني للعاصمة أتلتيكو مدريد في عام 2003.

وأكد صاحب الشعر الفضي البالغ من العمر 75 عاماً، لوكالة فرانس برس، في مقر شركته السينمائية بالقرب من مدريد: «تعرض فيلماً يوم الجمعة، ويوم الاثنين، تعرف ما إذا كان سينجح أم لا، بينما في كرة القدم تختبر نفسك كل أسبوع».

كانت أولى تجاربه مع السينما، خلال سنوات دراسته الثانوية في سيغوفيا، وهي بلدة تبعد حوالي 80 كيلومتراً (50 ميلاً) شمال غرب مدريد، حيث كان يساعد في عرض الأفلام في سينما المدرسة في عطل نهاية الأسبوع.

قال سيريسو: «بين الدراسة والحصول على إمكانية إدارة جهاز العرض بالكامل، فضلت أن أكون هناك».وعندما أنهى دراسته الثانوية، بدأ سيريسو العمل في تصوير الأفلام مع فرق الكاميرا والإضاءة.

شارك في حوالي 100 تصوير في إسبانيا، بينها مع كبار المخرجين، مثل الأمريكيين ريتشارد ليستر، مخرج فيلمي البيتلز «ليلة عصيبة» (A Hard Day's Night)، و«النجدة!» (Help!)، وجورج كوكور، الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج عن فيلم «سيدتي الجميلة» (My Fair Lady)، في عام 1964.

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