كيف يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً في نادي بايرن ميونيخ؟.. مسؤول يجيب

المصدر: موسى علي

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لا يستطيع أن ينكر أيُّ منا البتة، أنّ الذكاء الاصطناعي يسيطر كلياً على شتى مناحي حياتنا، ولا يزال يعد بالكثير والوفير في مقبل الأعوام، والرياضة ليست بمنأى عن تلكم السيطرة طبعاً.

وفي هذا الصدد يقول مايكل فيشتنر، كبير مسؤولي المعلومات في نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم، بمؤتمر حول الذكاء الاصطناعي والرقمية عقد في ملعب أليانز أرينا: "نحن لسنا قلقين من أن يصبح أحد مشجعي بايرن الحاليين مشجعاً لباير ليفركوزن".

ويضيف فيشتنر، أنّ الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دوراً في جوانب مختلفة في النادي، لكنهم ما زالوا في بداية استخدامه، وفقاً لـ"وكالة الأنباء الألمانية".

ويوضح مسؤول النادي الألماني: "يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال في الكشف عن المواهب، أو في تقييم تكرار الإصابات، وهو ما كان مصدر قلق كبير بالنسبة لنا في الموسم الماضي".

ويذهب فيشتنر، "الذكاء الاصطناعي قد يساعد أيضاً في التعرف على معرفة الأنماط واكتشاف ما إذا كان اللاعب الشاب قادراً على أن يصبح توماس مولر الجديد".

يذكر أن بايرن أكبر وأشهر ناد في ألمانيا، فيما أنهى ليفركوزن الموسم الماضي هيمنة الفريق البافاري على لقب الدوري الألماني، التي ظل لقبها حكراً عليه على مدار 11 موسماً متتالياً.

ويستعد الفريقان لمواجهة بعضهما البعض على ملعب أليانز أرينا يوم السبت المقبل في قمة المرحلة الخامسة للمسابقة.

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