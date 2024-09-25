موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

المصدر: البيان

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نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الأربعاء على ملعب لويس كومبانيس في برشلونة.

تنطلق صفارة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء 23:00 حسب توقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي

تنقل المباراة عبر قناتي:

beIN Sports 3

beIN Sports 1 FR

يتصدر برشلونة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، فيما يحتل خيتافي المركز الـ18 برصيد 4 نقاط.

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