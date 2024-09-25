موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
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نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم 2024-2025 والقنوات الناقلة.
تقام المباراة اليوم الأربعاء على ملعب لويس كومبانيس في برشلونة.
تنطلق صفارة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء 23:00 حسب توقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي
تنقل المباراة عبر قناتي:
beIN Sports 3
beIN Sports 1 FR
يتصدر برشلونة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، فيما يحتل خيتافي المركز الـ18 برصيد 4 نقاط.