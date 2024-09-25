أحدهم لعب لريال مدريد.. 3 حراس يعرضون أنفسهم على برشلونة لتعويض تير شتيغن

المصدر: وكالات

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عرض ثلاثة حراس مرمى أنفسهم على برشلونة لتعويض الألماني مارك أندريه تير شتيغن، الذي يغيب عن الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة.

ويغيب تير شتيغن لأشهر عن الملاعب بعد أن أكد ناديه خضوعه لعملية جراحية بعد إصابة قوية في الركبة.

حارس المرمى الأول الذي عرض نفسه على برشلونة هو حارسه السابق التشيلي المعتزل كلاوديو برافو، الذي قال: "إذا أراد برشلونة التعاقد معي فأنا مستعد للتراجع عن قرار اعتزالي".

أما الحارس الثاني، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فهو الكوستاريكي كيلور نافاس الحارس السابق لباريس سان جيرمان وريال مدريد، وهو بلا ناد منذ انتهاء عقده مع سان جيرمان الصيف الماضي.

ويفكر برشلونة بضم البولندي فويتشيك تشيزني الحارس المعتزل، والذي دافع عن ألوان يوفنتوس لمدة 7 سنوات، وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن البارسا وضعه ضمن الخيارات إذا أراد العودة إلى الملاعب.

وكان برشلونة أعلن عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن الفحوصات التي خضع لها تير شتيغن أظهرت إصابته بتمزق كامل في وتر الرضفة بالركبة اليمنى، خضع على إثرها

لعملية جراحية، وذكرت تقارير صحفية في إسبانيا أن الألماني سيغيب عن الملاعب لمدة 8 أشهر.

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