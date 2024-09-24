ميسي يخطط للرحيل عن إنتر ميامي بنهاية عقده

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر مغادرة إنتر ميامي الأمريكي عند انتهاء عقده الحالي.

انضم ميسي إلى الفريق قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، حيث ساهم في قيادته للتتويج بكأس الدوريات في الموسم الماضي.

وأفادت صحيفة "إل ناسيونال" أن ميسي يعتزم إنهاء عقده في ديسمبر 2025، مما يتيح له الانتقال مجانًا إلى ناديه السابق نيويلز أولد بويز في يناير 2026، حيث بدأ مسيرته الكروية.

وكان ميسي قد عبر عن رغبته في العودة لنادي طفولته، قائلًا: "إذا عدت إلى الأرجنتين، سأختار نيويلز أولد بويز".

حتى الآن، سجل ميسي 27 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة في 32 مباراة مع إنتر ميامي.

ويستعد ميسي للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة بالدوري الأمريكي ضد تشارلوت يوم السبت، حيث يتصدر إنتر ميامي جدول الدوري برصيد 64 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز