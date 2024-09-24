الكشف عن الموعد المحتمل.. عودة دي يونج للملاعب تقترب

المصدر: البيان

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يستعد الهولندي فرانكي دي يونغ، نجم برشلونة الإسباني، للعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، مع تحديد الموعد المرتقب لحصوله على التصريح الطبي.

أفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن اللاعب سيحصل على التصريح الطبي في الأسبوع المقبل، مما يتيح له الانضمام لقائمة الفريق في المباريات المقبلة.

ورجحت الصحيفة أن يواصل دي يونغ غيابه عن المباراتين المقبلتين في الدوري أمام خيتافي وأوساسونا، بينما من المتوقع أن يعود لمواجهة يونغ بويز في دوري أبطال أوروبا أو لقاء ألافيس في الدوري الإسباني.

الجدير بالذكر أن دي يونغ تعرض للإصابة في أبريل الماضي خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، حيث أصيب بالتواء شديد في كاحله الأيمن نتيجة تدخل مع الأوروغواياني فيدريكو فالفيردي، مما أبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، كما لم يشارك مع المنتخب الهولندي في كأس الأمم الأوروبية أو مع برشلونة في انطلاقة الموسم الحالي.

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