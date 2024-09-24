الاتحاد الأفريقي يحدد مواعيد جديدة لمباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تعديل مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد تحديد مواعيد جديدة لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين.

وجاءت المواعيد المعدلة لدور المجموعات كالتالي:

الجولة الأولى: 26-27 نوفمبر 2024

الجولة الثانية: 6-8 ديسمبر 2024

الجولة الثالثة: 13-15 ديسمبر 2024

الجولة الرابعة: 3-5 يناير 2025

الجولة الخامسة: 10-12 يناير 2025

الجولة السادسة: 17-19 يناير 2025

ومن المقرر أن تبدأ مباريات الأدوار الإقصائية (ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي) في نهاية مارس 2025، على أن تستمر حتى نهاية مايو 2025، دون أي تغيير في هذه المواعيد.

يأتي هذا التعديل في ظل ضغط الأجندة الإفريقية بسبب التصفيات المؤهلة لبطولات المنتخبات، حيث يسعى الاتحاد الإفريقي لتنظيم جدول المباريات بما لا يؤثر على المنافسات المحلية والقارية للأندية المشاركة في البطولتين.

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