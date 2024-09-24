نجم الفريق على مقاعدة البدلاء.. تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألافيس

المصدر: البيان

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كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد في مواجهته ضد ألافيس، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2024/2025.

تُقام المباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو"، حيث يسعى ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة، لتحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم بعد تعادلين.

ومن المتوقع أن يقود خط الهجوم المهاجم البرازيلي إندريك فيليبي، بينما سيتم إراحة كيليان مبابي على مقاعد البدلاء.

في مواجهات الفريقين السابقة، سجل ريال مدريد في 18 من آخر 19 مباراة ضد ألافيس، وأحرز الميرنغي 4 أهداف في 3 من آخر 5 مباريات.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ألافيس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، أنطونيو روديجر، تشواميني، لوكاس فاسكيز

خط الوسط: جود بيلينغهام، فالفيردي، مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك فيليبي، رودريغو جوس

موعد المباراة

تُقام مباراة ريال مدريد ضد ألافيس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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