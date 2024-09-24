الحكم مونتيرو وصفه بـ«تصرف غير محترم».. كواليس إنذار مبابي في مواجهة إسبانيول

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل الحوار الذي دار بين الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، والحكم مونويرا مونتيرو خلال مباراة الفريق ضد إسبانيول في الدوري الإسباني.

وانتزع ريال مدريد الفوز على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة من المسابقة يوم السبت 21 سبتمبر.

وحصل مبابي على بطاقة صفراء من الحكم بعد اعتراضه على أحد القرارات بحركة غير لائقة.

وبحسب صحيفة "ماركا"، علق مونتيرو على تصرف مبابي قائلاً: "تصرفك غير محترم".

ورد مبابي: "لم أقل شيئًا، لم أتحدث معك"، ليرد الحكم: "هذا عدم احترام"، فأجاب مبابي: "إنها مجرد حركة".

وأضاف الحكم: "كانت تلك حركة قبيحة جدًا منك".

وعندما توجه مبابي إلى غرفة الملابس بين الشوطين، أكد للحكم: "أنا لم أتحدث معك إطلاقًا"، فرد عليه الحكم: "يمكن التعبير عن رد الفعل بحركة الأجساد أيضًا".

يذكر أن مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد مؤخرًا، شارك في 8 مباريات هذا الموسم وسجل 6 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

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