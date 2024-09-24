أرني سلوت يؤكد غياب أليسون عن مواجهة وست هام

المصدر: البيان

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أعلن أرني سلوت، مدرب ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الفريق ضد وست هام يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية، عن استمرار غياب الحارس أليسون.

وأكد سلوت أن أليسون لا يزال يتعافى من إصابته، مع إمكانية عودته للمشاركة في مباراة نهاية الأسبوع أمام ولفرهامبتون.

سلوت قال: "لن يكون أليسون متواجدًا غدًا، وكيليهير سيلعب كأساسي في مواجهة وست هام."

وأضاف: "كيليهير قدم مستوى جيدًا خلال الفترة التحضيرية، وأظهر كفاءة عالية في المباريات السابقة."

كما تطرق المدرب إلى أهمية كأس الرابطة بالنظر إلى تاريخ نجاح ليفربول فيها، معبرًا عن توقعاته لتحدٍ صعب أمام وست هام.

وأشار إلى التنافس داخل الفريق، حيث يسعى جميع اللاعبين للعب في هذه الظروف المثيرة.

في ختام المؤتمر، أبدى سلوت تفاؤله بشأن أداء فريقه، مؤكدًا أن التحديات الحالية تعزز من روح المنافسة بين اللاعبين.

ويلتقي ليفربول مع وست هام غداً الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كابيتال ون.

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