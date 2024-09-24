"تعدد الأساليب" مفتاح انتصارات ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي

المصدر: البيان

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أوضح الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن "تنوع أساليب اللعب" هو ما ساعد الفريق على تجنب الهزيمة في 38 مباراة متتالية بالدوري الإسباني.

وتلقى الفريق الملكي خسارة واحدة في الموسم الماضي، وكانت أمام أتلتيكو مدريد في 24 سبتمبر 2023.

ورغم الانتقادات التي توجه لفريقه بشأن طريقة اللعب، أصر أنشيلوتي في مؤتمر صحفي على أن "أداءنا ليس سيئًا".

وأضاف: "على مر السنين، لم يكن لريال مدريد هوية ثابتة. نحن نتكيف مع الظروف، ندافع بكتلة متراجعة، نقوم بمرتدات سريعة، ونستحوذ على الكرة بشكل جيد في بعض المباريات".

وتابع أن عدم وجود أسلوب واحد واضح يجعل البعض يعتقد أننا نفتقر إلى هوية، لكن الحقيقة هي أننا نمتلك عدة أساليب لعب.

في سياق آخر، يستضيف ريال مدريد ألافيس اليوم الثلاثاء في محاولة لتقليص الفارق الذي يبلغ أربع نقاط مع برشلونة.

ستكون هذه المباراة هي الرقم 300 لأنشيلوتي مع الريال خلال فترتين مختلفتين.

عند سؤاله عن مشاركة المهاجم الفرنسي الجديد كيليان مبابي ضد ألافيس، أشار أنشيلوتي إلى أنه سيقوم بـ "بعض التغييرات"، بعد أن جلس فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء في المباراة السابقة ضد إسبانيول.

كما أكد أن لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي تعرض لإصابة في كتفه، سيكون جاهزًا لمواجهة ألافيس، وأعلن تجديد عقد المدافع الفرنسي فيرلان مندي حتى عام 2027.

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