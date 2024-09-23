برشلونة يعوض سقوطه الأوروبي بخماسية في فياريال

المصدر: برشلونة - د ب أ

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واصل برشلونة بدايته المذهلة في بطولة الدوري الإسباني، عقب فوزه الكاسح 5 - 1 على مضيفه فياريال، أمس، في المرحلة السادسة.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 20، وأحرز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 35، ليتربع على قمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 6 أهداف.

وقلص أيوزي بيريز الفارق، عقب تسجيله هدفاً لفياريال في الدقيقة 38، لكن بابلو توري، أضاف الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 58، فيما أضاع ليفاندوفسكي ركلة جزاء لأبناء كتالونيا في الدقيقة 67.

وتكفل رافينيا بإحراز الهدفين الرابع والخامس لبرشلونة في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب، ليتقدم الجناح البرازيلي لوصافة ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف.

ويأتي هذا الفوز، ليبرهن نجوم برشلونة عن استعادة الفريق اتزانه عقب خسارته 1 - 3 أمام مضيفه موناكو الفرنسي، الخميس الماضي بأبطال أوروبا.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 18 نقطة في الصدارة متفوقاً بفارق 4 نقاط على ريال مدريد، الثاني.

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