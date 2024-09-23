جون ستونز ينقذ سيتي أمام «مدفعجية» أرسنال

المصدر: لندن - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنقذ المدافع البديل جون ستونز فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب من خسارة أولى هذا الموسم أمام ضيفه ووصيه أرسنال وأهداه التعادل 2-2 على ملعب الاتحاد، أمس، في ختام المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان سيتي البادئ بالتسجيل عبر النرويجي إرلينغ هالاند (9) ورد «المدفعجية» بهدفين للإيطالي ريكاردو كالافيوري (22) والبرازيلي غابريال (45 + 1)، قبل أن يدرك ستونز التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وقال ستونز: «قبل المباراة حاولت السيطرة على مشاعر إحباطي «بسبب عدم اختياره أساسياً» واتخاذ موقف إيجابي في حال توجّب عليّ الدخول».

وأضاف: «حاولت أن أكون في منطقة الجزاء لاستقبال الكرات العرضية، وقد سقطت واحدة أمامي، ولحسن الحظ، سجلت الهدف».

وتابع المدافع الذي جلس على مقاعد الاحتياط ولم يلعب في ثلاث مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات «على مر السنين، تعلم الفريق كيفية الوقوف معاً بغض النظر عمن يواجه، وأن يكون دائماً مستعداً».

ولعب أرسنال بعشرة لاعبين طيلة الشوط الثاني بعدما طرد مهاجمه الدولي البلجيكي لياندرو تروسار في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لتلقيه الإنذار الثاني.

وحافظ سيتي على الصدارة بـ13 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول وأستون فيلا في تعادله الأول ضمن الدوري، فيما حصد أرسنال نقطته الـ11 في المركز الرابع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز