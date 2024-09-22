العين يمطر شباك أوكلاند بالستة ويضرب موعدا مع الأهلي المصري بكأس القارات

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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استهل العين مشواره في النسخة الأولى بطولة كأس القارات ( الانتركونتنينتال) بفوز كبير إذ أمطر شباك ضيفه أوكلاند سيتي النيوزلندي 6-2 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 13826 متفرج.

وبفوزه ضرب العين موعدا مع الأهلي المصري في القاهرة على كأس أفريقيا، آسيا، المحيط الهادي في 29 أكتوبر المقبل، ليلعب المتأهل منهما ضد الفائز من مباراة بطل أمريكا الجنوبية و وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في 11 ديسمبر المقبل، ويلتقى الفائزان على لقب كأس التحدي 14 ديسمبر، ليضرب الفائز منهما موعدا مع ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي البطولة 18 ديسمبر 2024، في الدوحة.

ولم ينتظر الفريق البنفسجي سوى 6 دقائق فقط ليتقدم بالهدف الأول الذي سجله المدافع فابيو كاردوسو، بضربة رأسية رائعة، ليسيطر بعدها تماما على مجريات اللعب، ويعزز تقدمه بالهدف الثاني عن طريق المهاجم سيكوبابا في الدقيقة 12، قبل أن يقلص أوكلاند سيتي الفارق بتسجيله هدفا عن طريق لاغوس جيرسو في الدقيقة 41، ولم تدم فرحة الضيوف بهدفهم سوى أربع دقائق ليظهر لاعب متوسط ميدان العين المتألق ماتياس بلاسيوس ويضيف هدفا ثالثا لفريقه في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني عاد أوكلاند سيتي ليقلص الفارق بتسجيله هدفاً ثانياً في الدقيقة 54، لكن البديل سفيان رحيمي أضاف هدفا رابعا للعين في الدقيقة 77، وأضاف البديل الآخر كاكو هدفا خامس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+2، وعاد المغربي سفيان رحيمي ليسجل هدفه الشخصي الثاني والسادس للعين في الدقيقة 90+ 4.

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