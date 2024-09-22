أنشيلوتي معلقاً على فوز ريال مدريد على إسبانيول بالأربعة: كانت مباراة «روك أند رول»

المصدر: د ب ا

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أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن سعادته البالغة بالفوز العريض الذي حقق فريقه على ضيفه إسبانيول مساء السبت في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقلب ريال مدريد الطاولة على ضيفه إسبانيول وهزمه بنتيجة 4 / 1 .

ولم يهتز الفريق المدريدي بتأخره في النتيجة بهدف ذاتي سجله حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا بالخطأ في مرماه بعد مرور 54 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو.

وأمطر ريال مدريد مرمى منافسه بأربعة أهداف وكانت نقطة التحول في مشاركة البرازيلي فينيسيوس من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 54.

وأدرك الريال التعادل بهدف داني كارفاخال في الدقيقة 58، وأضاف رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور الذي عاد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 78.

واختتم كيليان مبابي رباعية ريال مدريد بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بينما تلقى إسبانيول خسارته الثالثة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.

وأوضح المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي "كانت مباراة جيدة، بدأنا بشكل جيد واستجبنا جيداً بعد هدف إسبانيول، كانت مباراة متكاملة ولعبنا بشكل أفضل، بإيقاع أكبر وحصلنا على فرص أكثر، أنا سعيد".

وأضاف "في الشوط الأول لمسنا الكرة كثيراً لأن إسبانيول أحكم اغلاق الدفاع، قدمنا أداءً جيدا، كان الشوط الثاني جيداً لأن المساحات انفتحت وكانت مباراة روك أند رول".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله "لعبنا بسرعة أكبر في الهجوم ولمسنا الكرة بسرعة أكبر وبتحركات أفضل، ليس لدينا مهاجم في مركز ثابت، وفي الهدف الثاني، شارك رودريغو وبيلينغهام بفاعلية كبيرة، التنقل السريع سلاح مهم، تلك موارد يجب ان نمتلكها، دافعنا بشكل جيد وكان الضغط بعد خسارة الكرة جيداً أيضاً، حصلنا على فرص كثيرة ونحن سعداء شيئاً فشيئاً نصل إلى أفضل نسخة من أنفسنا".

وأوضح أنشيلوتي "هناك حقيقة واحدة يجب تسليط الضوء عليها وهي أننا سجلنا هدفاً واحداً فقط في الشوط الأول، حافظنا على سجلنا خالياً من الهزائم في 38 مباراة متتالية في المسابقة وهذا رقم جيد يؤكد ان الفريق قدم ويقدم أداءً جيداً وسيواصل تقديم أداء جيد للغاية".

وأكد أنشيلوتي أن إصابة داني كارفاخال ليست بالغة، وأشار إلى أن جود بيلينغهام يعاني مشكلة في الكتف وسيتم تقييم حالته اليوم الأحد.

وانتقل أنشيلوتي للحديث عن نجم وسطه المخضرم لوكا مودريتش، وقال ""إنه ضمان بالنسبة لي، سواء لعب من الدقيقة الأولى أو دخل بديلاً في الدقيقة 70، لطالما غيّر ديناميكيات المباراة. إنه يلعب على أعلى مستوى".

وأكد أنشيلوتي أن أوريلين تشواميني "يمكنه اللعب كقلب دفاع، لديه بنية مناسبة وقدرة على قراءة اللعب بشكل جيد، ورغم ذلك، فهو لاعب محور مذهل".

وأشار إلى أن البرازيلي الصاعد إندريك "يتدرب بشكل جيد للغاية ويتمتع بجودة كبيرة، ولكن لدينا رودريغو وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، ومن الضروري أن يتحلى بالصبر قليلاً".

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