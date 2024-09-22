ريفر بليت يهزم بوكا جونيورز في عقر داره بالدوري الأرجنتيني

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اقتنص ريفر بليت فوزا غاليا من ملعب مضيفه بوكا جونيورز 1 /صفر مساء السبت في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز نيولز أولد بويز على ضيفه تيجري 1 /صفر و باراكاس سنترال على مضيفه انيستتوتو 1 /صفر وتعادل ديفينسا خوستيكا مع ضيفه سان لورينزو سلبيا.

وعلى ملعب لابوموبونيرا، تقمص مانويل لانزيني دور البطولة وسجل هدف الفوز لريفر بليت في الدقيقة 20 في الوقت الذي أنهى فيه بوكا جونيورز المباراة بعشرة لاعبين لطرد كريستيان ليما في اللحظات الأخيرة.

ورفع ريفر بليت رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن بوكا جونيورز صاحب المركز الحادي عشر.

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