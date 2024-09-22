مانشستر سيتي وأرسنال.. بروفة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي اليوم

المصدر: مانشستر - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مانشستر سيتي المتصدر مطارده ووصيفه في الموسمين الأخيرين أرسنال، اليوم، في بروفة المنافسة ومواجهة بين المرشحَين لإحراز اللقب ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويعتقد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن مباراة فريقه أمام أرسنال اليوم، ليست فرصة مبكرة لحسم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيراً إلى أنه يولي اهتماماً أكبر بنتائج الفريق ككل هذا الموسم.

ويبحث المدرب الأسترالي لتوتنهام أنج بوستيكوغلو عن فوز ضروري لإنقاذ فريق العاصمة من ورطته.

جولة

وضمن مباريات الجولة الخامسة، فاز تشيلسي على ويستهام 3 / صفر، ورفع تشيلسي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد ويستهام عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر.

كما استعاد فريق ليفربول توازنه بالفوز على ضيفه بورنموث بنتيجة 3/صفر ضمن الجولة ذاتها، ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة ليقفز لصدارة الترتيب مؤقتاً، ويتجاوز كبوة الخسارة في الجولة الماضية على ملعبه أمام نوتنجهام فورست. في المقابل تجمد رصيد بورنموث عند خمس نقاط، وتراجع للمركز الثالث عشر.

وقلب أستون فيلا تأخره بهدف الى فوز جنوني على حساب ولفرهامبتون 3 - 1. وفشل نيوكاسل في اللحاق بركب المتصدرين بعدما تعرض للهزيمة على يد فولهام 1 - 3. وتجمّد رصيد نيوكاسل عند 10 نقاط في المركز السادس، فيما تقدم فولهام الى المركز الثامن برصيد ثماني نقاط. وتنفّس توتنهام الصعداء وحقّق فوزه الثاني على حساب برنتفورد 2 - 1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز